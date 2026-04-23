Carmen Moriyón inaugura la finca de La Isla: El Botánico de Gijón, un "museo verde" referente de Europa

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en el corte de cinta inaugural de la finca de La Isla, en el Jardín Botánico Atlántico, junto a las ex alcaldesas de Gijón, Paz Fernández Felgueroso y Ana González, y el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha inaugurado este jueves la incorporación de la finca de La Isla al Jardín Botánico Atlántico, a lo que ha destacado que representa un proyecto de ciudad, ideado hace más de dos décadas.

"La transformación de Gijón se mide en hechos", ha resaltado Moriyón, durante el acto celebrado en la citada finca, en el que ha intervenido, también, el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, y al que han asistido personalidades de distintos ámbitos y, en especial, las dos últimas ex alcaldesas de Gijón, Paz Fernández Felgueroso y Ana González.

Moriyón, que ha recordado la reciente inauguración de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, ha remarcado que el de hoy marca un nuevo hito en el desarrollo de una ciudad "privilegiada para la vida, irrechazable para la inversión y atractiva al visitante".

A mayores, ha considerado que estas dos inauguraciones, La Pecuaria y La Isla, ponen el foco en una ciudad que recorre un camino "de liderazgo y realidad".

Ha enfatizado, asimismo, que adquirir y abrir al público la finca de La Isla no solo significa sumar un nuevo espacio al patrimonio municipal, sino que es la culminación de una visión "compartida", con referencia a mandatos anteriores, y el resultado de años de un trabajo de muchos. Es, para ella, la confirmación de que esta ciudad "sabe hacia dónde quiere ir y está en disposición de alcanzar sus objetivos".

Moriyón ha incidido en que, con esta ampliación, el Jardín Botánico Atlántico da un paso decisivo para consolidarse como "un museo verde referencia en Europa". Un lugar, según la alcaldesa, donde la ciencia, la educación ambiental, la conservación y el disfrute ciudadano conviven "en perfecto orden".

En ese contexto, ha opinado que la finca de La Isla completa ese proyecto "con coherencia y ambición, elevando el valor de este entorno único y proyectándolo como un reflejo de ese Gijón capaz y valiente, un espejo acorde a nuestra historia".

La regidora ha agradecido su trabajo a todas las personas que han hecho posible este proyecto y que el Botánico siguiera creciendo. "Esto que hoy celebramos no es mérito de nadie y es mérito de todos", ha asegurado Moriyón, quien ha agregado que es la evidencia de que "Gijón se conjuga en plural".

Ha aludido, por otra parte, a la transformación en la que se encuentra inmersa Gijón. "En una época de realidades difusas, Gijón avanza con hechos", ha destacado la alcaldesa, quien ha puesto en valor que la ciudad crece apostando por la sostenibilidad, por la innovación, por la calidad de vida y por un modelo de desarrollo que pone a las personas en el centro.

Unido a ello, ha apuntado que es una ciudad "con la ambición renovada", que atrae talento, inversión y genera nuevas oportunidades. "Una ciudad que no está dispuesta a renunciar a su identidad y sus raíces, pero que está preparada para responder a los desafíos y crecer con los tiempos", ha dejado claro.

Por todo ello, ha incidido en que la finca de La Isla simboliza precisamente la capacidad de transformar, de sumar y de mejorar lo que ya se tiene y hacerlo aún más valioso.

Moriyón ha indicado que este es un espacio "para el conocimiento, para el encuentro y para el disfrute de las generaciones presentes y futuras".

Martínez Salvador, por su lado, ha destacado que el Botánico que no ha parado de crecer desde que abrieron sus puertas al público hace 23 años, en los que ha ido añadiendo de manera paulatina piezas que faltaban y que estaban contempladas en el esquema global director sobre el que se ideó el Jardín.

Como ejemplo, ha citado el Bioma Boreal Europeo, el espacio dedicado a las comunidades vegetales no forestales del entorno cantábrico, el bioma boreal americano y el laberinto vegetal.

MÁS QUE UN MUSEO

"La adquisición de esta finca no es una mera ampliación de casi dos hectáreas de terreno, sino que es sumar la pieza que nos faltaba, que nos va a permitir mejorar en muchos aspectos que exceden de lo cuantitativo y que va a enriquecer de una manera exponencial la experiencia del visitante", ha señalado el edil.

Al tiempo, ha destacado que el Botánico ha conseguido recuperar el nivel de los 100.000 visitantes anuales y este año alcanzarán la cifra de dos millones de accesos desde que abrió sus puertas el 25 de abril de 2003.

Eso sí, ha sostenido que es mucho más que un centro de interés turístico o que un museo. Para él, es "el lugar donde ciencia, educación y cultura se entremezclan para no dejar a nadie indiferente".

En este sentido, ha señalado que esta finca no solo va a permitir hacer una visita circular al museo, eliminando el cuello de botella que se producía en el Boreal Europeo, sino que, además, la casa que hay en ella va a concentrar muchos servicios, como el Herbolario, los laboratorios, el Banco de germoplasma, o las sedes de entidades como la Asociación de Amigos del Botánico, Adapas o el colectivo ornitológico de la Carballera del Tragamón.

"No será fácil ni será inmediato, tenemos mucho trabajo por delante, pero lo desempeñaremos", se ha comprometido Martínez Salvador, quien ha recordado la partida de 300.000 euros recién aprobada. Ha señañado, unido a ello, que elaborarán un proyecto para acondicionar la casa para, respetando su nivel de catalogación integral, adecuarla de manera definitiva.

La casa también dará oportunidad para recuperar un servicio de hostelería que permita disfrutar a los visitantes y a los no visitantes de este entorno.

Ha puesto en valor, también, que la historia de La Isla y la figura de su fundador, Florencio Valdés, también estará siempre presente, así como las vivencias y visitas ilustres que este jardín histórico albergó entre finales del siglo 19 y principios del siglo 20.

A su juicio, "merece ser recordada siempre la trayectoria de quien no solo la construyó, sino quien trabajó desde aquí por el progreso de Gijón, con una importante visión de futuro, impulsando y liderando proyectos industriales de transporte, de los medios de comunicación y del ocio", ha destacado, a lo que ha citado el diario El Comercio, los desaparecidos campos elíseos o el primer tranvía que conectaba la calle corrida con La Guía, como ejemplos de algunas de sus iniciativas.

A esto ha sumado que por esta casa pasaron en aquella época personalidades nacionales e internacionales, como Sagasta, reformistas como Melquiades, Concepción Arenal, Isabel de Borbón y hasta el Príncipe de Gales Albert Edward, del que ha apuntado que llegó a ofrecer mil libras esterlinas por hacerse con esta propiedad.

No obstante, sobre encima de todas estas visitas ilustres, Martínez Salvador ha resaltado que si algo caracterizaba a La Isla es que no fue un reducto privado de nobles y aristócratas, sino que siempre fue una finca de todos. Por ello, ha avanzado que se abría a todos los gijoneses una tarde a la semana. Ha dado las gracias, también, a la familia que ostentaba la propiedad y que la custodiado durante décadas "con mucho esfuerzo".

Sobre la finca de La Isla, las dos ex alcaldesas han coincidido en definirla como "impresionante" y en que el Botánico, con la reciente anexión incluida, es fruto de un proyecto de ciudad, con independencia de los signos políticos de quienes han gobernado en estas más de dos décadas.

También han destacado la gratitud de la familia que ha vendido la finca, por haber priorizado la ciudad frente a la rentabilidad económica.

En representación de esta familia, Jesús Oliva, ha señalado que, aunque se han quedado con algunos de los objetos de la casa, ha asegurado que ha primado el que pasara a patrimonio municipal cuadros, muebles y otros objetos representativos.

"Aquí nunca se tiraba nada", ha resaltado sobre objetos, cuadros y utensilios de cuatro generaciones. Algunas de las cosas se van a llevar al Museo Casa Natal Jovellanos.