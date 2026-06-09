Carrera de la Mujer Gijón 2026: Fecha, Recorrido 5K y Festival Fitness

Presentación, en el Ayuntamiento gijonés, de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana que se celebrará en Gijón el 21 de junio. - PDM GIJÓN

GIJÓN, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Gijón volverá a acoger la gran fiesta del deporte femenino a nivel europeo el próximo domingo 21 de junio, a partir de las 10.00 horas, con una nueva edición de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana.

Según una nota de prensa del Patronato Deportivo Municipal (PDM), la prueba llevará a las participantes a completar algo más de cinco kilómetros de recorrido, a los que se sumará el posterior festival de fitness y aeróbic de una hora.

Asimismo, la salida estará ubicada en la avenida Albert Einstein y la meta en el Hípico de Las Mestas. Así se ha señalado durante la presentación realizada en el Ayuntamiento gijonés, que ha contado con la presencia del director del Patronato Deportivo Municipal, Pablo Blanco; la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López; y el director de comunicación de Central Lechera Asturiana, Manuel Reinerio.

Junto a ellos han estado la presidenta de Corazones Solidarios Asturias, Angélica Miras; las atletas del club Gijón Atletismo Charo Blanco y Sonia Nogueiro; y Henar Calleja, portavoz de la prueba.

Como paso previo a la misma, la tradicional exposición de la corredora se celebrará el próximo 20 de junio, en el palacio de deportes de La Guía 'Presidente Adolfo Suárez', en horario ininterrumpido de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

A lo largo de la jornada, se impartirán diversas actividades dirigidas, como Zumba Fitness, Pilates con Pilar García, Burlesque con Sheila Colmenero, Hipopresivos y suelo pélvico con Natalia Velázquez, "Juntas Más Fuertes" con Nerea Antuña, Body Combat con Emma Martínez y Body Mind con María Jaimez.

La Carrera de la Mujer de este año, además, el proyecto protagonista de la sección +SolidariAs en Gijón es Corazones Solidarios Asturias, asociación sin ánimo de lucro que confecciona las "almohadas del corazón" para aliviar el postoperatorio de personas operadas de cáncer de mama.

En este caso, la organización realizará una donación de 1.370 euros para costear las telas de estos cojines terapéuticos para la edición de 2027.

Además, se han habilitado 50 dorsales solidarios a favor de la Asociación Galbán, entidad que ofrece apoyo a niños con cáncer y sus familias, y que estará presente en la feria junto a Wanawake Mujer y Pulseras Rosas.

Han destacado desde la organización, también, que el compromiso va aún más allá: "cada mujer cruzará la meta con una medalla que financia la ciencia".

Los beneficios obtenidos del merchandising (medalla, pulsera, chubasquero y riñonera) se destinarán íntegramente a la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) para una beca de investigación de la SEOM. Igualmente, la organización ha anunciado que, al cierre de las nueve pruebas, aportará 100.000 euro a la Asociación Española Contra el Cáncer -20.000 euro más que en 2025-, esperando alcanzar los 200.000 euro en donaciones totales en esta edición.

El circuito nacional logró en 2025 la cifra histórica de más de 1.600.000 participantes desde su creación en 2004, consolidándose como el mayor evento deportivo femenino de Europa.

En 2026, su objetivo sigue siendo difundir la práctica del ejercicio, luchar contra el cáncer, promover su investigación y prevención, así como combatir la violencia de género y las desigualdades que sufren las mujeres.