Las carreteras asturianas registran 41 accidentes y 14 heridos durante el fin de semana

Archivo - Carretera - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana en las carreteras asturianas se ha saldado con un balance de 41 accidentes en los que 14 personas resultaron heridas, según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

El viernes 23 de enero fue el día con mayor número de accidentes, un total de dieciocho. La jornada terminó con doce heridos, seis graves y seis leves.

En la jornada del sábado 24 de enero se cerró con ocho accidentes sin ningún herido. Por último, el domingo 25 de enero hubo otros 15 siniestros, contabilizándose un herido grave y uno leve.