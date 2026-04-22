Carriedo aclara que la sentencia sobre el puerto de Pinos no exige expropiar y pide a Mieres que la cumpla

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha subrayado que la sentencia definitiva del Tribunal Supremo sobre el conflicto de los pastos del puerto de Pinos no recoge la "necesidad de expropiar" los terrenos, tal y como solicitan las juntas vecinales leonesas.

Carriedo se ha congratulado por el pronunciamiento del alto tribunal, que ha dado validez a la resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de Asturias al no admitir a trámite la demanda del Ayuntamiento de Mieres. "La posición definitiva ha sido favorable a los intereses de Castilla y León", ha afirmado el portavoz, quien ha remarcado que el fallo ya es de aplicación y ha pedido al consistorio asturiano que lo aplique "en toda su integridad".

El portavoz ha explicado que el Ejecutivo autonómico aprovechará todas las "oportunidades" que se derivan de esta sentencia dentro del nuevo plan de gestión del espacio natural de Babia y Luna. Dicho plan, que ya ha pasado por la comisión delegada de la Junta, establecerá las restricciones y limitaciones de uso para determinadas actividades en la zona.

A este respecto, ha precisado que el documento afectará "muy específicamente" al puerto de Pinos. "Tendremos muy en cuenta la sentencia favorable a Castilla y León para sacar todas las oportunidades que se derivan del mismo", ha insistido el consejero, tras reiterar su respeto por las decisiones judiciales.

Finalmente, Carriedo ha recordado que el fin de este conflicto jurídico declara ilegal la actividad que el Ayuntamiento de Mieres desasrrolla en territorio leonés y ha celebrado que se dé por válido de forma definitiva el criterio que beneficia a los intereses de la Comunidad y ha avanzado que el nuevo marco de gestión del espacio natural definirá el futuro de los usos en este enclave.