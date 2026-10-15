La Casa de Cultura acoge una exposición de la artista francesa Juli About

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Avilés acoge este jueves a las 19.00 horas el 31 Certamen 'San Agustín' de Cerámica, con la exposición individual 'Oraciones por la fragilidad de la vida' de la artista Francesa Juli About (Aviñón, 1974) que aborda la cerámica desde una perspectiva nutrida por las artes plásticas, el teatro y la joyería contemporánea; su trayectoria ha sido diversa.

Se podrá visitar de forma gratuita hasta el 30 de noviembre. Estas experiencias han alimentado una reflexión en torno al cuerpo, a la intimidad y también al espacio que nos rodea. Sus obras hablan del cuerpo; exploran el límite entre el cuerpo y el paisaje, así como la porosidad del cuerpo frente a su entorno.

El Certamen San Agustín de Cerámica de Avilés nació con el propósito de elevar la cerámica al estatus de arte mayor, dejando de ser entendida únicamente como una labor artesanal tradicional. Fue impulsado en 1995 por Ramón Rodríguez (entonces director de la Escuela Municipal de Cerámica) que a partir de 2008 lo coordina junto con Anabel Barrio (actual directora de la Escuela) en esta edición coordinado con la Galerista Lucía Dueñas.