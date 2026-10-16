La Casa de Cultura de Ortigueira mejora sus accesos tras una inversión de 100.000 euros

La Casa de Cultura de Ortigueira mejora sus accesos tras una inversión de 99.363 euros - PRINCIPADO

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha concluido las obras en la Casa de Cultura Jardón-Perissé, en Ortigueira (Coaña), por 99.363 euros. La actuación ha permitido reforzar la accesibilidad y conservar este equipamiento de uso cotidiano. Los trabajos ejecutados facilitan el acceso a las personas usuarias y ayudan a prevenir problemas estructurales, robustecer la seguridad y asegurar el buen funcionamiento del edificio.

Las mejoras se han centrado en la adecuación de los accesos. La entrada principal se adaptó a personas con movilidad reducida mediante una rampa accesible y nuevas escaleras. El acceso trasero izquierdo ha quedado destinado exclusivamente a salida de emergencia, mientras que el acceso derecho combina esta función con una entrada de apoyo para la carga y descarga de materiales y equipos destinados a las actividades culturales.

La intervención ha incluido la mejora del drenaje y de los saneamientos exteriores para reducir humedades interiores y proteger la edificación. Asimismo, se actuó sobre la ventilación del forjado sanitario y se impermeabilizó el perímetro enterrado, en una apuesta por el mantenimiento preventivo para evitar futuras incidencias.

Esta iniciativa se enmarca en el programa de obras cooperables del Gobierno de Asturias, desarrollado en colaboración con los ayuntamientos para conservar y mejorar infraestructuras municipales en concejos de menos de 20.000 habitantes.