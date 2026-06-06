La Casa de los Hevia acoge una exposición sobre el vije de Magallanes y Elcano

Inauguración de la exposición - AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

OVIEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Casa de los Hevia de Villaviciosa acoge estos días la exposición 'El viaje a la especiería de Magallanes y Elcano' organizada por la Delegación del Ministerio de Defensa en Asturias, con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa.

La muestra podrá visitarse hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, en horario de 11.00 a 19.00 horas y 16.30 a 19.30 horas en la plata terdera de la Casa de los Hevia.

La Casa de los Hevia es desde 2021 Centro de Interpretación de las Rutas Europeas de Carlos V, declaradas Itinenario Cultural Europeo. Se busca complementar la Exposición Permanente que se ha instalado en la Casa de los Hevia con exposiciones temporales diversas, relacionadas con la historia de España.

'El viaje a la especiería de Magallanes y Elcano' fue una de las expediciones marítimas más importantes de la historia (1519-1522). Liderada inicialmente por Fernando de Magallanes y completada por Juan Sebastián Elcano, logró la primera circunnavegación de la Tierra, demostrando de forma práctica la esfericidad del planeta y abriendo rutas de comercio global.

La expedición fue promovida por la Corona española (bajo el reinado de Carlos I) con un objetivo económico claro: encontrar una ruta occidental hacia las Islas de las Molucas (las codiciadas Islas de la Especiería) para evitar atravesar los territorios dominados por Portugal.

En tan solo treinta años, el tiempo transcurrido entre la llegada de Cristóbal Colón a las Indias en 1492 y la de Juan Sebastián Elcano a Sevilla en 1522, las dimensiones del mundo conocido hasta entonces aumentaron sorprendentemente, haciéndose necesaria una nueva escala capaz de abarcar dos nuevos océanos: el Atlántico y el Pacífico.

El mundo de Magallanes y Elcano en 1519 estaba delimitado, hacia el oriente, por dudosos perfiles dibujados a partir de los relatos de mercaderes y viajeros que hablaban de ricas y fabulosas tierras; hacia el sur, por los contornos cada vez más precisos de la costa africana recorrida por los viajes de exploración de los portugueses; y hacia poniente, por las fantásticas descripciones de los conquistadores españoles de las grandes riquezas que prometía la recién descubierta América.

La vuelta al mundo fue la comprobación empírica del concepto teórico que desde la antigua Grecia otorgaba forma esférica a la Tierra. Con esta gesta también se demostró que América no era parte de las Indias, sino una nueva tierra que rompía el equilibrio que hasta entonces habían mantenido Europa, Asia y África, y que era necesario franquear en el camino hacia las islas Molucas, cuyas especias eran el auténtico objetivo del viaje.

Sin embargo, este hito histórico, y el consiguiente incremento del mundo que ocasionó, no hubiera sido posible sin la evolución y el desarrollo que en el último tercio del siglo XV experimentó el arte de navegar gracias a los avances en la construcción naval, la mejora de los instrumentos náuticos, el mayor entendimiento y uso de la astronomía, el conocimiento de las corrientes marinas y el perfeccionamiento de la cartografía, según información de los organizadores de la muestra.