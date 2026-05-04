La Casa de las Mujeres acoge una exposición fotográfica sobre la Amazonía con un enfoque de género

OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa de las Mujeres, en Avilés, acoge hasta el 17 de mayo la exposición fotográfica 'Amazonía. Narrativas desde los territorios' organizada por la asociación salesiana Jóvenes y Desarrollo con la colaboración del Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Avilés desde la Concejalía de Igualdad.

La muestra articula un enfoque integral sobre la Amazonía combinando la dimensión ambiental, cultural y social de estas comunidades con la necesidad de repensar nuestros hábitos de consumo y nuestra relación con el territorio según han informado desde el Ayuntamiento de Avilés.

La exposición incorpora la perspectiva de género de manera transversal de forma que permite reconocer el papel central de las mujeres en la transmisión de saberes, en la defensa de la vida y en la sostenibilidad de sus comunidades, al tiempo que evidencia cómo los impactos del extractivismo y la pérdida de biodiversidad afectan de manera diferenciada a quienes sostienen gran parte del cuidado comunitario en la Amazonía.

En las imágenes del fotógrafo Edu León los visitantes pueden contemplar el papel de las mujeres en la transmisión de saberes, el cuidado del territorio y la defensa de la vida comunitaria y observar la vida, la cultura y los desafíos de las comunidades amazónicas en general.

La exposición busca mostrar la vida y prácticas de las comunidades amazónicas, incluyendo su relación con la tierra, la alimentación y la biodiversidad y es una oportunidad para reflexionar sobre la posibilidad de los hábitos de consumo urbano, estableciendo conexiones concretas entre lo que consumimos y los efectos en la Amazonía. Además, se presentan iniciativas alternativas y sostenibles, desde la autogestión comunitaria hasta la producción agroecológica y la conservación del territorio.