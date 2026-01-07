Casi 100.000 personas participaron en las diferentes propuestas que tuvieron lugar en Navidad

Luces de Navidad en Avilés. - EUROPA PRESS

AVILÉS 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Avilés cerró la Navidad con récord de participación, casi 100.000 personas participaron en las diferentes propuestas que tuvieron lugar del 5 de diciembre al 7 de enero, con especial atención al público infantil. La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, realizó un balance "muy positivo" de la programación navideña desarrollada en Avilés durante las últimas semanas.

"Todas las actividades que se realizaron en Avilés, más de 24, han tenido una alta participación, especialmente las dirigidas a los más pequeños, los niños y las niñas", declaró la edil.

Sobre la Cabalgata de Reyes, la edil destacó que más de 20.000 personas llenaron las calles para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar, 16.000 en las calles y 4.000 en la Plaza de España. Las previsiones meteorológicas llevaron a la organización a adelantar los actos una hora, contribuyendo así a que el público pudiera disfrutar de los Reyes Magos sin lluvia casi hasta el final.

"Las fiestas, a nosotros nos corresponde organizarlas, planificarlas, pero, sobre todo, lo que necesitamos es que haya una gran participación del público y en esta edición de la Navidad la hemos tenido", concluyó Yolanda Alonso.