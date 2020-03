Los casos en España se elevan a 345, con 5 muertes

OVIEDO/MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha informado de que el número de casos de coronavirus en España ya se sitúa en 385, lo que suponen 84 nuevos desde la última actualización del Ministerio de Sanidad, a las 18 horas de la tarde de este jueves. Nueve pacientes siguen en la UCI y se desconoce el origen de 12 positivos.

Este viernes se han conocido dos nuevas muertes por coronavirus en España: un hombre de 76 años con otras enfermedades que era usuario del centro de mayores de Valdemoro (Madrid) y un paciente de 87 años también con patologías previas "importantes" que se encontraba ingresado en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Así, ya se han registrado cinco fallecimientos en personas infectadas con el coronavirus.

Simón ha reconocido que los contagios confirmados este viernes son "un poco mayor de lo habitual", pero ha resaltado que se concentra fundamentalmente en dos comunidades autónomas, y especialmente en una, "con dos núcleos bien identificados". "Nos preocupa el incremento de casos, pero no han aumentado los focos", ha asegurado.

Por comunidades autónomas, Madrid sigue liderando con 137 casos, seguida de Comunidad Valenciana, que tiene 30. Por detrás se sitúan La Rioja (29), Navarra (28), Cataluña (24) y Andalucía (21). Castilla-La Mancha ya alcanza los 15 positivos, uno más que Castilla y León. Canarias y Cantabria cuentan con 10 casos, por delante de Extremadura (6), Aragón (6), Baleares (6), Asturias (6), Navarra (3) y Galicia, que tiene registrado uno pero hay dos más que están en investigación. Murcia, Ceuta y Melilla siguen siendo los únicos territorios españoles libres del coronavirus.

Sobre estas cifras, Simón ha resaltado que "llaman la atención fundamentalmente" los 29 casos de La Rioja, que hasta hace pocos días se encontraba con apenas un positivo. Sin embargo, ha destacado que todos ellos "están asociados a un único evento de transmisión en un grupo muy concreto que no debería suponer un riesgo poblacional". En cualquier caso, ha anunciado que "se están haciendo investigaciones de sus contactos y valorando si se puede extender o no el riesgo", aunque "en principio es un grupo limitado". Por otra parte, ha señalado el "incremento importante" en Comunidad Valenciana, aunque nuevamente ha comentado que "está asociado a un único grupo de casos relacionado con una importación".

NO ES NECESARIO CERRAR TODOS LOS CENTROS DE DÍA

Con respecto a la Comunidad de Madrid, Simón ha celebrado que "ya se han resuelto algunos agrupamientos de casos", aunque ha reconocido que los dos focos en centros de mayores "pueden generar alguna inquietud", con una mortalidad mayor de la esperada porque son personas más débiles. "Son centros de riesgo por la fragilidad de la población, nos preocupan de manera especial, hay que tener mucho cuidado", ha proclamado, detallando que se están tomando medidas de control de transmisión y de protección de los grupos con posibles consecuencias más graves, para evitar más contagios y muertes.

Así, ha asegurado que "no es necesario" cerrar todos los centros de día como precaución, sino tomar las medidas adecuadas en esos locales. "En zonas muy concretas de alguna comunidad autónoma, con algunos agrupamientos de casos, lo que implica una potencial transmisión en esas zonas, se tiene que valorar qué hacer con los centros. Hay que valorar las medidas que puedan ser eficaces, pero depende de las características de cada centro, se tiene que actuar centro por centro", ha expuesto.

El 92 por ciento de los positivos son de origen importado, por lo que Simón ha apuntado que "resulta difícil pensar que se ha superado la fase de contención". "Los agrupamientos de casos no identificados son muy limitados, no hay transmisión comunitaria generalizada. Es cierto que hay sobrecarga del sistema sanitario en las zonas más afectadas, pero está siendo capaz de asumir la carga que está recibiendo. No se cumple ningún criterio para cambiar de escenario", ha afirmado rotundamente.

Pese a esta afirmación, ha admitido que "se está extendiendo" el virus por más países, por lo que hay que "ser más cuidadoso" y prepararse para controlar hipotéticos casos importados y la transmisión comunitaria en zonas locales. "Estamos intentando proteger a los grupos de riesgo y controlar las entradas posiblemente masivas de otras zonas de riesgo. Si lo conseguimos, podremos mantener la situación. Si no, habrá que valorar día a día si se cumplen los requisitos para cambiar de escenario", ha apostillado.