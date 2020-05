Castells afirma que no hay más "plan B" para el próximo curso universitario que enseñanza "híbrida"

PP y Vox reprochan al ministro de Universidades haber estado "desaparecido" durante la crisis del coronavirus

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha afirmado este jueves que no hay más "plan B" para el próximo curso universitario que reorganizar la enseñanza de manera "híbrida" y "bimodal" compaginando la docencia presencial con el formato a distancia.

Castells ha respondido así a la diputada de Ciudadanos Marta Martín en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, donde el ministro ha comparecido para explicar las medidas que ha tomado su departamento durante la pandemia del coronavirus, que ha provocado el cierre de las universidades españolas y la suspensión de la docencia presencial este curso.

"El próximo curso no podrá ser como siempre", ha advertido Castells al inicio de su comparecencia asumiendo que las medidas sanitarias contra el coronavirus exigirán mantener parte de la enseñanza en un formato no presencial, "que no significa siempre 'online", ha puntualizado el ministro, durante los próximos meses.

Castells ha destacado la capacidad de la universidad española para adaptar toda su docencia a distancia, algo que considera "inédito", y ha recordado la recomendación pactada por su Ministerio con las comunidades autónomas y las universidades para realizar las evaluaciones de este curso de forma virtual o de manera continua. "Aunque la decisión última de cómo se evalúa es de cada universidad", ha apostillado.

El ministro de Universidades, profesor universitario durante décadas, ha asegurado que el sistema universitario ya funcionaba con un sistema de enseñanza "bimodal" antes de esta crisis. "Yo mismo respondía cada día entre 20 y 30 correos diarios de alumnos", ha señalado. En ese sentido, cree que la enseñanza tendrá que seguir con un modelo de "geometría variable" que se pueda moldear ante una situación excepcional como la que ha provocado el coronavirus.

En ese sentido, Castells ha prometido que todas las decisiones que se tomen para el próximo curso se tomarán junto a las comunidades y las universidades. "Nuestra política es buscar el consenso porque solo juntos saldremos de esta triple crisis sanitaria, económica y social", ha enfatizado.

El ministro también ha repasado los planes para la conclusión del curso actual, que finalizará en los plazos establecidos con fórmulas de evaluación no presencial adaptándola a las circunstancias de cada estudiante. Castells ha recordado, sin embargo, que la Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad, sí se celebrará de forma presencia entre el 22 de junio y el 10 de julio.

Estas explicaciones no han satisfecho a la diputada de Ciudadanos Marta Martín, que ha exigido a Castells un "plan B detallando qué va a hacer la universidad" el próximo curso y unos "presupuestos de urgencia" para financiar estas medidas. También el diseño de un plan de prevención y riesgo para la EBAU. "Solo en Madrid, va a movilizar 50.000 personas", ha indicado Martín.

PP Y VOX LE DICEN "EL DESAPARECIDO"

Las principales críticas a la gestión de Castells durante esta crisis han llegado desde los dos principales grupos de la oposición, Partido Popular y Vox, que se han expresado en términos similares para afear a Castells que el pasado 23 de abril ofreciera su primera comparecencia de prensa desde que asumió la cartera en enero.

La diputada del PP Maria Jesús Moro le ha reprochado haber estado "desaparecido", el mismo adjetivo utilizado por el diputado de Vox Pedro Fernández, que ha aludido a la canción del músico hispanofrancés Manu Chao con ese mismo título. "La letra refleja en buena parte lo que ha sido su acción política en estos meses", según Fernández.

Moro, del PP, ha calificado a Castells también de "escapista" por haber promovido durante la crisis del coronavirus reformas como un nuevo plan de ordenación de enseñanzas universitarias. "No puede abrir ahora ese melón", ha cuestionado la diputada. "No está dirigiendo una asamblea universitaria donde se puede hablar de sueños, hay que hablar de realidades, de muy duras realidades", ha añadido la también profesora de la Universidad de Salamanca.

Sin embargo, la diputada del PP ha terminado su intervención de manera conciliadora tendiendo la mano al ministro de Universidades. "Seguro que nos vamos a entender", ha asegurado al pedir a Castells que tenga en cuenta a los grupos políticos en las decisiones de su departamento.

En su respuesta a la diputada popular, Castells ha defendido el "liderazgo" del Ministerio en la respuesta de la universidad durante esta crisis, y ha defendido las reformas de su departamento como una necesidad ante la "situación deplorable" en la que quedó el sistema universitario "tras los gobiernos conservadores".

Castells ha lamentado además que el Ejecutivo gobierna con unos "presupuestos de vergüenza del PP", y ha extendido un reproche a todos los grupos de la oposición. "Si hubieran votado los presupuestos de 2019 no estaríamos así", ha dicho, augurando que el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos puede tener el apoyo suficiente de "grupos parlamentarios sensatos" para conseguir un acuerdo de presupuestos este verano.