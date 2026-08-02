'El castigo de la miseria' cierra este domingo el ciclo 'Barroco a Escena' de Avilés con su estreno absoluto

Archivo - Palacio de Camposagrado de Avilés.
Archivo - Palacio de Camposagrado de Avilés. - EUROPA PRESS. - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 2 agosto 2026 11:37
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   OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El ciclo 'Barroco a Escena' concluye este domingo con la representación de El castigo de la miseria, que llega al patio del Palacio de Camposagrado a las 19.00 horas tras resultar ganadora de la convocatoria de ayudas a la producción artística impulsada por el Ayuntamiento de Avilés.

   La obra parte de un relato de María de Zayas y Sotomayor adaptado por José Busto y dirigido por Emilio Ruiz Barrachina. La propuesta traslada al escenario una historia ambientada en el mundo picaresco con una lectura contemporánea, manteniendo el carácter social y protofeminista del texto original.

   Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca fomentar la recuperación y puesta en escena de obras inéditas inspiradas en el teatro del Siglo de Oro, uno de los ejes del ciclo 'Barroco a Escena'.

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