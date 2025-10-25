Castrillón programa dos espectáculos musicales este sábado en Raíces y Piedrasblancas

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejo de Castrillón ofrece este sábado una nueva jornada de actividades culturales que incluyen conciertos y recitales en distintos espacios del municipio. Los eventos se celebrarán en el Monasterio de la Merced de Raíces y en la Iglesia de Piedrasblancas.

A las 19.30 horas, el Monasterio de la Merced de Raíces acogerá el espectáculo 'Flores grises'. Este nuevo proyecto musical de Carla Armas, --premiada con el Camaretá al Meyor Cantar en Asturianu en 2021-- combina música con textos de Federico García Lorca.

Posteriormente, a las 20.45 horas, la Iglesia de Piedrasblancas acoge un recital enmarcado en las XLIII Jornadas Musicales del Orfeón de Castrillón, a cargo de la formación local. La entrada será libre hasta completar el aforo.

Junto a esto, el Ayuntamiento de Castrillón ha informado que este viernes, el local de la Asociación Vecinal de La Braña recibió la obra El regreso del Barando, representada por el Grupo de Teatro Garrapiellu de Pillarno.