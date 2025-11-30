La Cátedra de Cine y el colectivo Berde cierran el año reflexionando sobre la salud mental

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo Berde presentará los resultados del proyecto MeBeo#2 en el Centro de Servicios Universitarios (CSU) de Avilés en el fin de año de la Cátedra de Cine, con la salud mental como protagonista.

Se trata de un taller de creación audiovisual en el que 12 participantes construyen sus propuestas desde dos vías temáticas: 'amor y relaciones' y 'sueños y pesadillas'.

Desarrollado en la Factoría Cultural de Avilés, el mosaico de miradas que abarca esta iniciativa se materializa en diferentes propuestas técnicas y temáticas en un amplio espectro creativo que ha contado con una gran acogida en el reciente Festival Internacional de Cine de Gijón, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés.

Con objeto de dar a conocer la labor realizada por este Colectivo, se ha organizado este encuentro en el que proyecciones y diálogos permitirán poner en foco un acto íntimo de creación que encontrará en esta sesión un espacio adecuado para la escucha y el reconocimiento. Una actividad que, en definitiva, es resultado de la colaboración entre los distintos actores de la cultura en Avilés y con el que se descubrirá que el cine puedo ser también un espacio de encuentro, cuidado y transformación.