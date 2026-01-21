La Cátedra de Cultura Científica pondrá en marcha un barómetro para analizar la relación de la sociedad con la ciencia

El director de la cátedra, José Antonio López Cerezo, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y el consejero Borja Sánchez,durante el acto de presentación en el Edificio Histórico. - EUROPA PRESS

La Cátedra de Cultura Científica de la Universidad de Oviedo, impulsada en colaboración con la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias a través de la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica (FICYT), ha presentado este miércoles sus actividades, entre las que destaca el Barómetro de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Asturias, una herramienta para conocer periódicamente cómo entiende, valora y se relaciona la ciudadanía con la ciencia.

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, el consejero Borja Sánchez y el director de la cátedra, José Antonio López Cerezo, han participado en la presentación de este proyecto en el Aula Magna del Edificio Histórico. La jornada ha incluido mesas redondas sobre divulgación científica y astronomía, centradas en debatir el papel social de la ciencia en la región.

Villaverde la importancia de acercar la investigación a la ciudadanía y fomentar el pensamiento crítico, advirtiendo sobre la expansión del negacionismo científico. "Esta cátedra nos permitirá combatir ese negacionismo que cada vez se extiende de forma más preocupante en las sociedades contemporáneas", ha señalado, insistiendo en que la Universidad debe hacer la ciencia comprensible y accesible para todos.

Por su parte, Borja Sánchez ha señalado que la cátedra permitirá "conocer de primera mano el efecto de las políticas científicas y las acciones de difusión de la investigación en la ciudadanía, fomentar las vocaciones científicas desde edades tempranas y favorecer la ciencia ciudadana".

Entre las iniciativas de la cátedra se encuentran la concesión de premios al mejor trabajo fin de máster y a la mejor tesis doctoral en comunicación social de la ciencia, así como programas de divulgación, estímulo de vocaciones científicas y evaluación del impacto de actividades como la Noche Europea de los Investigadores y la Feria de la Ciencia y la Innovación.

El director José Antonio López Cerezo ha explicado que la cátedra busca "promover la cultura científica en Asturias y reforzar la competitividad, la estabilidad institucional y el desarrollo social", señalando que se trata de un espacio interdisciplinar que involucra a científicos naturales, sociales y especialistas en humanidades para acercar la ciencia a todos los ámbitos de la sociedad.

Con esta iniciativa, la Universidad de Oviedo y la Consejería de Ciencia buscan reforzar la divulgación científica rigurosa, accesible y socialmente relevante, al mismo tiempo que generan información para orientar políticas públicas y programas educativos en Asturias.