CCOO acusa a la consejera de Educación de tratar de "generar confusión" entre el colectivo de educadoras de 0 a 3

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del ciclo 0-3 en CCOO de Asturies, Tania Alonso, ha respondido este domingo a las declaraciones de la consejera de Educación, Eva Ledo, que aseguró que buena parte de las reivindicaciones de las técnicas de 0 a 3 ya están comprometidas y ha asegurado que "esas declaraciones de la Consejera buscan generar confusión entre la plantilla".

"Esta estrategia clásica de sembrar dudas para tratar de dividir a las trabajadoras, no va a funcionar", dijo la portavoz del sindicato.

En este sentido desde CCOO han recordado que la propuesta de la consejería pasa por no tener consolidado el primer tramo de la carrera profesional; no determinar plazos respecto a la integración en el Grupo B o no consignar horas para coordinación, atención a familias, claustros ni preparación.

"A lo largo del proceso de negociación también hemos tenido que enfrentar ocurrencias como la de el pasado mes, en el que pretendían convencernos de incrementar la jornada laboral a 37,5 horas semanales, por no hablar de la negativa de la Consejería a aplicar el mismo calendario escolar que en el segundo ciclo de educación infantil, cuando no hay ninguna diferencia", indican desde CCOO.

Inciden las trabajadoras en que desde CCOO piensan que el problema para la Consejería pasa precisamente por lo contrario: el colectivo conoce puntualmente cada propuesta y por eso se han sumado masivamente a la huelga.