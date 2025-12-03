CCOO afirma que el TS ha anulado una convocatoria extraordinaria de 2022 de Educación de estabilización docente

OVIEDO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Enseñanza de Asturias ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que afirman que una de sus afiliadas, representada por los servicios jurídicos del sindicato, ha logrado que el Tribunal Supremo anule la convocatoria extraordinaria de estabilización docente publicada por la Consejería de Educación en noviembre de 2022 por no incluir la reserva legal de plazas para personas con discapacidad.

Según la organización, a sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, confirma que todas las convocatorias derivadas de la Ley 20/2021 -incluidas las de concurso de méritos- deben garantizar un mínimo del 7% de plazas reservadas a personas con discapacidad, en cumplimiento del artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

El Alto Tribunal, según CCOO, rechaza que la Administración pueda computar el porcentaje de reserva sobre el total de la oferta pública y omitir ese cupo en convocatorias concretas, como ocurrió en Asturias, al entender que esa práctica vacía de contenido el derecho a la igualdad real y efectiva en el acceso al empleo público.

Para CCOO, el fallo consolida la línea jurisprudencial iniciada en 2024 y establece de forma clara que las reservas de discapacidad son obligatorias en todos los procesos selectivos, incluidos los excepcionales de estabilización.

"Desde el Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias valoramos esta resolución como una victoria sindical y jurídica que amplía derechos y refuerza garantías para las personas con diversidad funcional en el acceso a la función pública docente", señalan.