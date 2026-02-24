CCOO alerta del aumento de horas extra no remuneradas en Asturias

Archivo - El secretario de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano, ha alertado del aumento de horas extra realizadas y no remuneradas en Asturias, con un 3% de la población asalariada afectada, según el Gabinete Técnico confederal del sindicato.

En una nota de prensa, Manzano ha asegurado que esta problemática afecta a 11.000 trabajadores en Asturias, un asunto del que "no habla" la patronal de los empresarios, FADE.

Las empresas asturianas, ha explicado, dejaron de pagar 88,2 millones de euros entre salario, impuestos directos y cotizaciones sociales, que los empleadores "dejaron de pagar" a trabajadores, Agencia Tributaria y Seguridad Social. "Eso sí que es un grave problema para el devenir de la economía y no el de las falacias y la cortina de humo del falso absentismo", ha aseverado.

En 2025 se realizaron en Asturias 67.287 horas extra a la semana no pagadas; y en España una media de 2,5 millones. Para Manzano "es un atraco a mano armada, una estafa inadmisible". Asturias es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de trabajadores realizando horas extra no pagadas (3,0%), por detrás de Madrid (3,4%).

"Somos también la quinta comunidad autónoma con mayor número de horas extras no pagadas por persona asalariada afectada (una media de 6,2 horas semanales, frente a 5,6 horas de media en el conjunto del Estado)", ha agregado.

Analizando el volumen de horas extra, CCOO observa que en Asturias se trabajaron semanalmente, de media, 172.521 horas extras en 2025. De ellas, el 39% "no se cotizaron, ni se pagaron ni se compensaron con descanso".

Según los cálculos del sindicato, el volumen de horas extra trabajadas en Asturias en 2025 equivaldría a crear 4.300 empleos a jornada completa, de los cuales 1.700 corresponderían a las horas extra no pagadas. "Cada una de las 11.000 personas que, por término medio, realizó horas extras semanales no pagadas en 2025, trabajó una media 6,2 horas extras no pagadas a la semana, lo que le supuso que dejara de percibir, de media, 155 euros a la semana entre salario bruto y cotizaciones. En términos anuales, esto equivaldría a 8.068 euros", ha explicado.