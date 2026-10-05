CCOO alerta del riesgo para el empleo en la fábrica de armas de Trubia si no arranca ya el programa VAC

Archivo - Fabrica de Armas de Trubia. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Intercentros, Joaquín Puga García, ha alertado este lunes del riesgo para el empleo en la fábrica de armas de Trubia, de Santa Bárbara, si no arranca de inmediato el programa de Vehículo de Apoyo a Cadenas, VAC, adjudicado en enero y cuyo inicio se ha ido retrasando desde entonces. Puga ha reclamado al Ministerio de Defensa "respuestas concretas y reales" que garanticen su ejecución.

Puga ha explicado que la falta de inicio del programa puede llevar a la factoría a una situación de "subactividad" a partir de diciembre, conforme vayan finalizando los trabajos actualmente en curso. En este sentido, ha advertido de que, de no comenzar el VAC, la carga de trabajo "va a disminuir drásticamente" durante el próximo año y podría poner en riesgo puestos de trabajo.

Según ha señalado, el programa VAC contempla en una primera fase unos 200 vehículos y supondría una carga de trabajo para alrededor de cinco años. Sin embargo, ha incidido en que la principal preocupación son los primeros meses, dado que los trabajos actualmente en marcha no permitirán mantener la actividad de algunos talleres.

Así, ha puesto como ejemplo el taller de soldadura, donde ha apuntado que, una vez finalice el programa para el Gobierno de Letonia, actualmente en ejecución, podría quedar aproximadamente el 50 por ciento de la plantilla en actividad. La eventual absorción de trabajadores por el programa 8x8 permitiría mantener temporalmente la actividad, pero ha advertido de que este programa finalizaría aproximadamente en julio del próximo año, dejando posteriormente al taller sin carga de trabajo.

Puga ha indicado que el programa VAC se ha ido retrasando desde enero, inicialmente hasta abril, después junio y septiembre, sin que hasta ahora exista "ninguna garantía ni ninguna certeza" de que vaya a comenzar en un breve plazo.

El representante sindical ha explicado que CCOO ha mantenido este lunes una reunión con el viceconsejero de Industria, quien les ha trasladado "tranquilidad" y les ha asegurado que el programa "se va a realizar". No obstante, Puga ha señalado que esa tranquilidad "no se puede dar" cuando el compromiso viene prolongándose desde enero y los trabajadores continúan sin conocer cuándo comenzará efectivamente el programa.

ADELANTO ELECTORAL

Además, ha vinculado la situación a la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre y ha advertido de que, si el VAC no arranca antes de esa fecha, aumentará la incertidumbre sobre el futuro de la carga de trabajo de la factoría.

"Necesitamos respuestas y respuestas concretas y reales por parte del Ministerio de Defensa", ha reclamado Puga, quien ha insistido en que no basta con trasladar tranquilidad, sino que es necesario garantizar la ejecución del programa para asegurar la carga de trabajo de los próximos dos años, especialmente durante 2027.

El secretario general de CCOO Intercentros ha defendido que el VAC ya está adjudicado y que su puesta en marcha es "una cuestión de voluntad política", por lo que ha reclamado que se dé "el pistoletazo de salida" para que la fábrica de armas de Trubia pueda comenzar a fabricar los vehículos.

Puga ha insistido en que, aunque el programa terminase materializándose finalmente en la factoría, no sería suficiente con que comenzase "en un año o en un año y medio", ya que, según ha recalcado, "el tiempo es lo que a nosotros ahora nos falta".