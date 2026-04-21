CCOO anuncia una nueva jornada de huelga en las escuelas de 0-3 años

Archivo - Manifestación de trabajadoras de escuelas infantiles en Asturias, en una imagen de archivo - CCOO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha anunciado este martes que se convocará una nueva jornada de huelga en las escuelas asturians de 0-3 años. Así lo han decidido las trabajadoras, han explicado desde el sindicato, tras una asamblea abierta y el anuncio de la organización de un calendario de protestas a nivel estatal.

Desde el sindicato señalan que tras las convocatorias de huelga que se convocaron por CCOO en solitario el pasado invierno, las protestas volverán esta primavera.

En la asamblea se alertó de que la Consejería de Educación sigue "en la inacción". Señalan que creían que iba a vislumbrarse un cambio, ya que había voluntad de diálogo. "Sin embargo, la realidad muestra que la mesa de negociación sigue sin convocarse. Por ello se anunciará un nuevo calendario de protestas, que coincidirán y complementarán a las que se desarrollarán a nivel estatal", han explicado desde CCOO.