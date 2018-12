CCOO arremete contra quien usa la "quema" para reclamar en la Casa Sindical lo que no les pertenece

Publicado 20/12/2018 13:34:31 CET

GIJÓN, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Gijón, Víctor Roza, ha expresado este jueves el hartazgo de su sindicato de ser objeto de "demagogia y falacias" por parte de quien cree que es mejor "quemar" para reclamar algo que no les corresponde.

Así lo ha indicado, con alusión al sindicato CSI, surgido de una escisión de CCOO y al que a mediados de los años 80 le cedieron un espacio en la Casa Sindical. "Fuimos muy generosos", ha remarcado sobre esta circunstancia. Eso sí, ha dejado claro que no les pertenece el patrimonio sindical que reclaman.

Roza, en rueda de prensa en la sede de CCOO acompañado del representante del sindicato en el Ayuntamiento, Rubén Medina, ha remarcado que han estado "muy callados y en silencio aguantando sátiras y mentiras". "Hasta aquí hemos llegado", ha advertido.

Ha dejado claro, también, que CCOO "nunca" planteó derribar la Casa Sindical, sino que, al contrario, defendió su reparación. Sin embargo, hay una parte "interesada", según él, que usó esa "falacia" en su propio beneficio que nada tiene que ver con la Casa Sindical.

Roza, asimismo, ha mostrado un acta de 2004 en el que se reconoce que le corresponde a CCOO los locales que ocupa ahora el Servicio Público de Empleo -antiguo Inem--. "No podemos seguir aguantando más", ha trasladado al Principado. A esto ha sumado la 'amenaza' de cierre del edificio del Ayuntamiento por problemas de seguridad.

Ha reivindicado, además, el silencio y respeto mantenido hasta ahora por CCOO a la hora de solicitar lo que le corresponde, pero ha recalcado que se acabaron las tomaduras de pelo y de aguantar manifestaciones de otros. Ha puesto de ejemplo, entre otras cosas, las pintadas hechas a la entrada de CCOO.

SIN SUBVENCIONES

El dirigente sindical, a este respecto, ha opinado que hay quien piensa que lo mejor es "quemar" y hacer barricadas, mientras que otros piensan diferente. Para él, el problema es cuando lo hacen a sabiendas de que no le corresponde "y pretenden sacar tajada", ha apostillado.

Sobre esta cuestión, ha incidido en que CCOO lleva tres años renunciando a todo tipo de subvenciones que les corresponden, mientras que otros no pueden decir lo mismo, "sea a través de locales, tractores o infinidad de actividades", ha apuntado.

Ha añadido, asimismo, que CCOO, hace un año, tuvo que asumir el pago de 9.000 euros de agua al Ministerio. "Estamos hartos de pagar todo", ha indicado, para recalcar después que CCOO está al corriente de pago, "otros lo dudo", ha dejado caer. Respecto a este asunto, ha resaltado que CCOO asume el pago del mantenimiento y seguros, en lo que lleva invertidos en los últimos años decenas de miles de euros.

"CCOO se está haciendo cargo del mantenimiento real de la Casa Sindical", ha asegurado. De hecho, ha señalado, con referencia a quien asegura haber tenido que asumir el pago de reparaciones, que quien las tiene que hacer es el Ministerio y si pasa algo avisar al seguro, algo que ha sostenido que no pasó.

Roza, por otro lado, ha querido zanjar el tema de la posible especulación con la Casa Sindical. En este caso, ha remarcado que CCOO no especula con el terreno ni iba a sacar "ninguna tajada", ya que, en todo caso, el edificio es propiedad del Ministerio de Trabajo.

Sobre esto último, Medina ha añadido que en el Plan General de Ordenación se ve claro que la ficha de este solar mantiene los mismos usos desde el Plan Rañada. También ha indicado que mientras CCOO tiene unos 600 delegados sindicales en Gijón, hay otros que no alcanzan ni una décima parte de esta cifra.

Medina, por otro lado, ha bromeado con que resulta "enternecedor" ver un coche del Ayuntamiento con la directora municipal de Patrimonio y un "héroe local de la clase obrera" buscando local de Gijón, con referencia al comprometido por el Gobierno local a la Asociación de Parados y Precarios de Asturies para que desalojaran el salón de actos de la Casa Sindical.

En cuanto a este espacio, Medina ha opinado que allí no solo se almacenaban enseres "inservibles", en su opinión, sino que se desarrollan actividades que no eran propias de la Casa Sindical y que no tenían licencia.

Ha apuntado, a este respecto, qué pensarán los comerciantes de Gijón acerca de las actividades "competidoras" que esta citada asociación hacía en la sindical, para la que no pagaba licencia, con referencia al rastrillo que realizaban. "Allá cada uno con su responsabilidad", ha señalado.