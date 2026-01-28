CCOO Asturias celebra la regularización extraordinaria de extranjeros anunciada por el Gobierno central

Archivo - Calle de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Asturias ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que aplaude la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno central. "Es un ejercicio político de responsabilidad", han explicado desde el sindicato, señalando que en Asturias la medida podría afectar a unas 11.000 personas.

Desde la organización insisten en que las políticas migratorias deben estar basadas en los derechos humanos y no en la "persecución y la expulsión". La responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO de Asturias, Ana Belén García, ha dicho que esa regularización extraordinaria de inmigrantes supone reconocer sus derechos, favorecer su inclusión social y facilitar sus aportaciones en términos fiscales y de seguridad social.

"Todos buscamos organizar nuestro proyecto de vida allí donde las condiciones sean mejores. Las personas migrantes no son ciudadanos de segunda, ya están trabajando y viviendo en Asturias, pero lo hacen en unas condiciones de precariedad y vulnerabilidad laboral y vital indignas", ha añadido.

Desde CCOO explican que los datos del año pasado (2025) en Asturias hablan de unas 5.300 personas que se han sumado a la cotización de la seguridad social. En total han alcanzado las 29.426 personas extranjeras afiliadas, lo que supuso un aumento del 21% en Asturias.

"Quiere decir que las tasas de empleo y otros indicadores económicos han sido más positivos y eso ha favorecido la afluencia de personas inmigrantes en Asturias. Pero a su vez también significa que esas mismas personas han aportado en términos demográficos y económicos. Aunque eso no es lo fundamental, lo importante es que con esta medida se reconocen derechos, es de justicia social y que con ella consigamos dignificar la vida de estas personas y facilitar su integración en la sociedad", ha subrayado la sindicalista.