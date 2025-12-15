CCOO de Asturias gana un recurso a Educación por las bolsas de interinos

Archivo - Secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO en Asturias, Borja Llorente. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias celebra la anulación por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo de la reducción a cinco días hábiles del plazo para presentar solicitudes en las bolsas extraordinarias de interinidad docente.

En una nota de prensa, el sindicato señala que la justicia da la razón a CCOO de Asturias ya que "vulnera la normativa vigente y los acuerdos negociados en mesa sectorial". Según explica, la sentencia estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Consejería de Educación por el uso indebido del trámite de urgencia en la elaboración de dichas bolsas. En la misma nota de prensa, indican que "el fallo recuerda que el acuerdo de Mesa Sectorial de Personal Docente, ratificado por el Consejo de Gobierno, establece un plazo de diez días hábiles para la presentación de solicitudes".

Destacan además que "el juzgado subraya que la Ley 39/2015 prohíbe que el trámite de urgencia afecte a los plazos de presentación de solicitudes y concluye que la Consejería aplicó la reducción sin justificar razones de interés público, incurriendo en una actuación contraria a derecho".

Desde CCOO valoran la resolución como una victoria sindical y del profesorado interino, al poner fin a una práctica administrativa que, a su juicio, generaba inseguridad jurídica y limitaba la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público docente. Recuerdan que se trata, además, del segundo revés judicial para la Consejería este mes, tras la anulación del concurso de méritos de estabilización por no incluir la reserva de plazas para personas con discapacidad.

El sindicato exige a la Consejería de Educación que rectifique su forma de proceder, respete los acuerdos vigentes y garantice convocatorias con plazos suficientes, transparencia y pleno respeto a la legalidad, y advierte de que continuará recurriendo a las vías sindicales y jurídicas para defender los derechos del profesorado.