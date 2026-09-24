CCOO de Asturias y León unen fuerzas para exigir la supresión del peaje del Huerna, en la AP-66

CCOO de Asturias y León exigiendo la supresión del peaje del Huerna, en la AP-66 - CCOO

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias y CCOO de León han protagonizado este jueves una acción conjunta en la que han vuelto a exigir la supresión del peaje del Huerna, en la AP-66, la única autopista que conecta Asturias y León.

La acción de ambas organizaciones en las inmediaciones del peaje busca precisamente denunciar públicamente la "barrera social" que supone el peaje y el "agravio económico y territorial" que conlleva para la población de ambos lados, usuaria de la autopista, frente a otros territorios de España.

Desde CCOO señalan que se trata de un peaje que la Comisión Europea habría declarado ilegal y que la empresa concesionaria Aucalsa cobra de manera íntegra, de más de 16 euros por turismo y viaje, a pesar de no mantener la vía en sus condiciones óptimas.

En la movilización han participado los secretarios generales de CCOO de Asturias y León, José Manuel Zapico y Elena Blasco. En declaraciones a los medioz, Zapico ha hablado de "un agravio, una injusticia y una ilegalidad" que se estáría cometiendo con los asturianos y leoneses a través del peaje del Huerna. Ha reclamado su rescate inmediato por parte del Gobierno de España.

Ha criticado duramente la responsabilidad compartida entre ambos grandes partidos en esta situación, ya que ha subrayado que un gobierno del PP privatizó este peaje en el año 2000 para "dar un pelotazo a una empresa privada", y el PSOE ahora "se niega a rescatarlo".

El líder sindical ha argumentado que constituye un agravio porque "Asturias y León no son ni más ni menos que otros territorios en el conjunto del Estado" y ha reclamado "la misma actuación, el mismo criterio, para el conjunto del Estado y que se acabe con esta situación de agravio".

Ha hablado de ilegalidad de la concesión tras el dictamen de la Comisión Europea sobre un peaje que "se efectuó en el año 2000 contrario al derecho europeo porque incumplía las normas de igualdad, de transparencia y de libre competencia". Ha exigido al Gobierno central que actúe.

Además, Zapico ha alertado sobre los beneficios empresariales "desproporcionados" de la empresa que gestiona el peaje, Aucalsa, indicando que de aquí al 2050 calculan que puede embolsarse más de 2.600 millones de beneficios.

En la misma línea, Blasco,ha reclamado la eliminación del peaje del Huerna al considerar que se trata de una infraestructura "totalmente costosa e injusta y además declarada ilegal". "No dejamos de sufrir obras, retenciones, carriles cortados", ha añadido en relación al estado de la autopista.

La responsable sindical ha denunciado que los usuarios del peaje no pagan un peaje con la suficiente calidad, sino que están "perdiendo tiempo, dinero y vida", afectando especialmente a "estudiantes, transportistas, trabajadores y la ciudadanía en general, que se traslada hasta sus casas a ver a sus familiares.

Ha criticado que Aucalsa, la concesionaria, "se beneficia a costa de debilitar las economías familiares y de impedir y asfixiar el desarrollo económico y empresarial de ambos territorios".

Blasco ha cuestionado la actuación de la Administración por no hacer nada ante el "agravio" ya que no solamente no liberaliza el peaje, sino que además tampoco les obliga a reducir el coste del peaje por todas las obras que hay.

"Estamos hablando de un peaje que, insisto, es abusivo, ilegal, y que es un agravio comparativo con estos dos territorios", ha dicho. Blasco ha alertado de que el peaje registra de media a más de 10.000 usuarios al día, por lo cual Aucalsa va a seguir embolsándose millones. "Toda la ciudadanía leonesa debería estar hoy aquí reivindicando esta frontera que termina siendo una frontera social", ha lamentado.