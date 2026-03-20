CCOO de Asturias ve positivas las medidas del Gobierno por el aumento de costes y exige controles para evitar abusos

Archivo - El secretario de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de acción sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano, ha valorado positivamente el paquete de medidas anunciado por el Gobierno de España para paliar el incremento de costes derivado de la guerra de Irán, si bien ha insistido en la necesidad de "controlar de forma exhaustiva" que determinadas empresas y sectores no se "lucren" de las mismas.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Manzano ha indicado que para el sindicato "lo fundamental es que estas medidas se traduzcan en efectos reales". Asimismo, el dirigente sindical ha reclamado que se adopten medidas para garantizar el empleo y que no haya pérdida de puestos de trabajo por una situación que "debería ser coyuntural".

"Buenas medidas, mecanismos de control y exigencia de que ninguna empresa incluso aumente su margen de beneficios con algo que debe ir destinado a combatir los efectos de una guerra ilegal y que desde luego el conjunto de la ciudadanía no desea ni debe de padecer dichas consecuencias", ha concluido Manzano.