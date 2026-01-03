CCOO convoca una concentración este sábado en repulsa a la "agresión injustificable e ilegal contra Venezuela"

CARACAS, Jan. 3, 2026 -- This photo taken on the early morning of Jan. 3, 2026 shows a view of the city of Caracas, capital of Venezuela. U.S. President Donald Trump said Saturday in a Truth Social post that Venezuelan President Nicolas Maduro and his wi - Marcos Salgado / Xinhua News / ContactoPhoto

OVIEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha convocado este sábado 3 de enero a las 18:00 horas, una concentración en la Plaza del Parchís de Gijón, en repulsa a la "agresión injustificable e ilegal contra Venezuela". Considera el sindicado que "suena a que cambian el discurso de armas de destrucción masiva por el de narcotráfico y justifican otra invasión imperialista con el petróleo de fondo".

La responsable del Área Externa de CCOO, Esther Barbón, ha manifestado este sábado que "la espiral bélica tiene que detenerse ya" y ha considerado que "la UE debe asumir un papel mucho más ambicioso para proteger la soberanía y la democracia en todo el mundo".

"Esperábamos que en 2026 hubiera más paz, más respeto y más justicia social. Sin embargo, el año comienza con otra guerra; esta vez en Venezuela. Con cautela y preocupación vemos lo que está pasando. Exigimos, respetar los derechos humanos y el ordenamiento jurídico internacional. Es una agresión injustificable e ilegal", incide la representante sindical.

Lamenta CCOO que la historia se repita y el imperialismo vuelva a las invasiones. "Primero se empieza con un relato de narcotráfico, por ejemplo, en Irak, hace 23 años con armas de destrucción masiva, y después los bombardeos", dice CCOO que duda de que se consiga más democracia y derechos porque La experiencia de años anteriores dice que no.

"EEUU ya ha participado en 41 cambios de régimen en América latina. Condenamos los bombardeos de EEUU en Venezuela, otra ofensiva militar al margen de las normas más elementales de la comunidad internacional. Nada justifica una matanza. Desde el movimiento sindical promoveremos una acción solidaria sin fronteras, por los trabajadores y trabajadoras, por la gente, por el respeto a los pueblos, por la paz y contra la guerra", concluye el sindicato.