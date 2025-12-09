CCOO convoca nuevas jornadas de huelga en las escuelas de 0 a 3 ante las "promesas vacías" de Educación

Los rtepresentantes de CCOO Damián Manzano, Tania Alonso y Carmen Riesgo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las representantes sindicales de CCOO en el ciclo de educación de 0 a 3, Tania Alonso y Carmen Riesgo, han anunciado este martes en rueda de prensa la continuidad de las movilizaciones con nuevas jornadas de huelga y concentraciones ante una propuesta de la Consejería de Educación que "no responde a los problemas reales del colectivo ni a sus reivindicaciones".

"La propuesta que nos han presentado no responde a nuestros problemas que íbamos explicando mesa tras mesa, y se trata de meras intenciones de mejora, pero sin concretar plazos ni acciones específicas. Esto no es suficiente, necesitamos soluciones reales y no promesas vacías", ha indicado Carmen Riesgo.

En este sentido las representantes de CCOO han mostrado su extrañeza ante la decisión del resto de organizaciones sindicales de abandonar las movilizaciones y aceptar una propuesta que insisten en que no da respuesta a sus reivindicaciones.

Y es que aseguran que una de las principales problemáticas es que en esa propuesta de su labor como profesionales de la educación no se reconoce. Así, el quinto convenio del Principado no recogerá la problemática como centros educativos que son. "Vamos a continuar con unas diferencias salariales entre nosotras; vamos a seguir sin que se nos reconozca la categoría profesional que tenemos por nuestra titulación; no se recogerá ni siquiera el horario ni la jornada que desempeñamos", indicó Riesgo.

En este sentido, desde CCOO insisten en que son muchas las cuestiones que falta por completar en la negociación. Desde concretar cuando se va a percibir la remuneración por la reclasificación del grupo B; la realización de un proceso necesario para que todas las educadoras estén cobrando al menos el primer tramo de la carrera profesional; que se garantice la hora diaria las tareas fuera del aula o que se acerque el calendario laboral dal del resto de etapas educativas.

Tania Alonso ha reconocido perqueños avances desde el inicio de las reivindicaciones pero ni mucho menos los que necesarios. Así ha indicado que "queda muy bien vender una red a nivel estatal, decir que vamos a ser pioneros, pero para ello se necesita invertir y reconocerles como el primer ciclo de la etapa de educación infantil con todas las garantías".

Asegura alonso que cuentan con el apoyo de las trabajadoras, no sólo de las afiliadas a CCOO y también de las familias que siempre han mostrado su apoyo porque son realmente las que ven el trabajo que hacen diariamente en el aula con los alumnos y lo valoran. "Hemos notado en todas estas jornadas de huelga que las tenemos de nuestro lado, del lado de la educación pública, del lado de la educación de calidad. Por eso no es suficiente, que aunque sí que hemos conseguido avances, no son suficientes", añadió.

NUEVAS MOVILIZACIONES

Por todo ello, las repreesentantes de CCOO han anunciado una "cacerolada" para el próximo lunes día 15 en Plaza España a las 17.30 horas; dos nuevas jornadas de huelga para los días 16 y 17 de diciembre y sendas concentraciones a las 17.30 horas con una movilización desde Plaza de España hasta la Junta General.

Además para este jueves hay prevista una reunión informativa con todas las trabajadoras en la sede de CCOO que se puede seguir también online.

"Le decimos a la Administración que con estas jornadas, si tampoco nos escuchan y se sientan a negociar, seguiremos preguntando a las compañeras si es suficiente y si no es suficiente, seguiremos en la calle con ellas", concluyó Alonso.