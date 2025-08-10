CCOO critica la falta de seguridad en el servicio especial de Emtusa a las fiestas de Deva

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Desde la Sección Sindical de CCOO de Emtusa han trasladado este domingo su profunda preocupación y han denunciado el incumplimiento de las condiciones de seguridad acordadas entre el Ayuntamiento de Gijón y EMTUSA para la prestación de servicios nocturnos especiales con motivo de las fiestas de Deva, así como en otros eventos festivos celebrados en la zona rural del municipio.

Inciden desde CCOO en que la concejala y responsable del Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón, Nuria Bravo, asumió públicamente el compromiso de garantizar la presencia efectiva de la Policía Local en el desarrollo del servicio de transporte nocturno durante dichos eventos, pero lamentablemente, este compromiso no se materializó este fin de semana.

"Ante los graves altercados provocados por grupos de personas que, con actitud violenta, llegaron incluso a forzar las puertas y acceder de manera ilegal a un autobús municipal, los trabajadores de EMTUSA se vieron imposibilitados de asegurar su integridad y la de los usuarios", explican.

Destaca la sección sindical de CCOO que, dada la gravedad de la situación en la cabecera del servicio especial en Deva, se solicitó en reiteradas ocasiones la presencia de dotaciones de la Policía Local, solicitud que fue denegada. Posteriormente, se requirió la asistencia de la Guardia Civil, que tampoco pudo intervenir por falta de efectivos en la zona. Finalmente, fue una dotación de la Policía Nacional la que logró restablecer la seguridad y actuar ante los incidentes ocurridos.

Considera la organización sindical que esta evidente dejación de funciones y el incumplimiento de los compromisos adquiridos públicamente por el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento han generado un riesgo potencial serio tanto para el personal de EMTUSA como para los usuarios del transporte público.

Por todo ello, exigen una explicación de cuales fueron los motivos que expliquen esa dejación de funciones, así como que los responsables del Área de Seguridad Ciudadana adopten de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el servicio de transporte público nocturno, incluyendo la revisión y actualización de los actuales protocolos de seguridad.

"Asimismo, desde la Sección Sindical de CCOO de EMTUSA consideramos que, en caso de no existir capacidad o voluntad real por parte del Ayuntamiento para garantizar unas condiciones mínimas de seguridad en estos servicios especiales, éstos deben ser suspendidos hasta contar con las garantías imprescindibles para trabajadores y usuarios", concluyen.