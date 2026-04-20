CCOO critica la gestión de Perlora y pide su recuperación tras "dos décadas de error"

Archivo - Accesos a la Ciudad de Vacaciones de Perlora. Casas de la Ciudad de Vacaciones de Perlora. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Política Institucional de CCOO de Asturias, Ana María Rodríguez, ha criticado este lunes la gestión privada de la Ciudad Residencial de Perlora, al considerar que "acabó con las sinergias positivas" que generaba tanto en empleo directo e indirecto como en la llegada de turistas a la región.

Rodríguez ha señalado que Perlora "batía cada año récords de ocupación" y ha reivindicado el modelo de turismo social vinculado a este espacio, que "facilitaba el descanso vacacional a las familias trabajadoras con pocos recursos".

Asimismo, ha asegurado que "dos décadas son suficientes para dejar claro el tamaño de aquel error" y ha recordado que CCOO ya se opuso en su momento a la desaparición del complejo.

"Nos opusimos en su momento a la muerte de Perlora y ahora queremos reanimarla", ha dicho este lunes con motivo de la presentación de su plan para resucitar la Ciudad Residencial a partir de un informe elaborado en colaboración con la Universidad de Oviedo, que analiza alternativas de gestión y propone recuperar el complejo vacacional combinando su uso turístico con la protección ambiental y patrimonial.

El proyecto se basa en el estudio titulado 'Evaluación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Residencial de Perlora y las alternativas para su gestión', coordinado por los profesores del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo Ícaro Obeso y Juan Sevilla.

Las propuestas y alternativas para la gestión futura de la Ciudad Residencial de Perlora se fundamentan en un modelo que conjuga la colaboración público-privada entre el Estado, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Carreño y entidades privadas.

El documento aboga por una gestión unitaria que respete el diseño original de ciudad jardín, combinando la viabilidad económica con la preservación del patrimonio histórico y social del complejo

CCOO destaca en una nota de prensa que plantea este impulso en colaboración con la Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Asturias, el Ayuntamiento de Carreño y la Universidad de Oviedo, con el objetivo de convertir Perlora en un referente del turismo sostenible y recuperar su papel como espacio de turismo social.