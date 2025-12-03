CCOO decide seguir con las movilizaciones en las escuelas infantiles de 0 a 3

Manifestación de trabajadoras de la red de escuelas infantiles en Asturias convocada por CCOO - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las protestas de las trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 continúan. CCOO considera que, una medida que el Gobierno regional calificó como estrella, debe ir acompañada de una fuerte inversión y de garantizar la calidad del empleo y del servicio que se presta.

En la asamblea con las trabajadoras celebrada este martes, según explica la delegada de CCOO, Tania Alonso, "la afiliación dejó constancia que se debe seguir en la movilización". "La Consejería de Educación no tiene en cuenta las líneas rojas y su acción diaria en este conflicto se basa en la falta de concreción de los compromisos adquiridos y en los incumplimientos. En la asamblea quedó claro el respaldo y así se vio en el seguimiento de las huelgas", explicó Alonso.

Desde el sindicato explican que en las próximas fechas, se anunciará el calendario de jornadas de lucha, pero la intención es "seguir en las movilizaciones, en la presión en la calle, para conseguir una verdadera negociación". "Reivindicamos garantizar la calidad educativa y las condiciones laborales de las trabajadoras", prosigue Tania Alonso.

Desde CCOO se tiene claro que el 0-3 es una etapa educativa más, por lo que urge dignificar las escuelas infantiles. Así, el sindicato reivindica concretar cuando se percibirá la remuneración por la reclasificación al grupo B y la realización del proceso necesario para que todas las educadoras desde su integración estén incluidas y percibiendo al menos el primer tramo de la carrera profesional.

Además reclama el sindicato la hora diaria para tareas fuera del aula deberá garantizarse como en las demás etapas educativas y no estar supeditada a imprevistos o ausencias, el acercamiento al calendario laboral de las demás etapas, disfrutando los descansos pedagógicos y terminando el calendario escolar el 15 de julio para poder compensar todas las tareas realizadas durante el curso y concretar el número de plazas que no estabilizaron en sus respectivos ayuntamientos, en las mismas condiciones que dice la ley.