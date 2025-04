CCOO defiende la gestión pública de Valgrande Pajares y pide "alejarse de polémicas interesadas"

OVIEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO de Educación y Cultura rechaza "enérgicamente" las recientes informaciones que "cuestionan el modelo de gestión de la Estación Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares" y las califica de "interesadas y oportunistas, por promover de forma más o menos velada, la privatización de la instalación".

CCOO defiende la gestión pública de Pajares, un modelo que considera "ha demostrado viabilidad durante años, garantizando el funcionamiento de la estación pese a las limitaciones de sus infraestructuras condicionadas por su antigüedad".

Además el sindicato lamenta que se utilicen "argumentos falsos y especulaciones irresponsables" para dañar la imagen de la estación, sembrando "dudas injustificadas sobre su seguridad y gestión".

"Los desafíos en la mejora del funcionamiento de Valgrande-Pajares deben abordarse con seriedad, planificación y voluntad política, no con discursos que culpan a las rigideces administrativas como excusa y desenfocados de las verdaderas necesidades de Pajres. No con constantes comparecencias parlamentarias que rozan el ridículo, como por ejemplo con la cuestión de las dudas sobre la seguridad, al tiempo que se afirma que si hubiese dudas no se abriría", destaca el sindicato.

Por eso CCOO reclama despejar incertidumbres y exige que la Consejería actúe con determinación, al tiempo que actualice los mecanismos necesarios para mejorar los procedimientos de gestión y centrarse en avanzar en la modernización del complejo.