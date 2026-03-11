CCOO defiende la universidad pública y alerta de que los centros privados pueden provocar desigualdad y endeudamiento

Archivo - José Manuel Zapico - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha asegurado este miércoles que el sindicato mantiene su posición firme en defensa de la universidad pública. En su opinión, los centros privados "pueden ocasionar desigualdad, encarecimiento de la vivienda y endeudamiento familiar".

Zapico considera que los beneficios de la implantación de las universidades privadas en Asturias irían "a las cuentas de resultados de fondos de inversión y no a la ciudadanía", ya que "tienen cero arraigo con el territorio".

"Insistimos, la Universidad de Oviedo, por su trayectoria y hechos como institución pública que es, supone un garante de enseñanza de calidad, igualitaria y equitativa, con fuerte presencia en la región y al servicio de su población".

El secretario general ha recordado que la llegada de estos centros "incumpliría la normativa autonómica", ya que tendrían que adscribirse a la Universidad de Oviedo y no como propios.

"La universidad privada va a traer una transformación social del territorio. El turismo académico lleva consigo a los barrios donde se implementen una especie de Airbnb universitario", ha concluido.