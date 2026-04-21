CCOO denuncia el bloqueo de prácticas de FP para alumnos migrantes por falta de Seguridad Social

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OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias denunció este martes la situación de bloqueo que sufren numerosos estudiantes migrantes de Formación Profesional que, al no disponer de número de la Seguridad Social, no pueden realizar las prácticas obligatorias de sus ciclos formativos.

Destaca el sindiato que esta circunstancia, conocida desde hace meses, está dejando al alumnado en una situación de vulnerabilidad extrema y comprometiendo su derecho a la educación y a la titulación.

En este sentido recuerda la organización que ya solicitó hace más de un mes una reunión a la Delegación del Gobierno en Asturisa para tratar esta cuestión y buscar una solución urgente, sin recibir contestación de ningún tipo por parte de Delegación de Gobierno. Ante esta situación de bloqueo, se mantuvo una reunión con el Director General de FP.

Durante dicho encuentro, CCOO solicitó que se articulasen todos los mecanismos para poder solventar esta problemática y propuso una medida temporal y excepcional para evitar que el alumnado afectado pierda un curso completo que pasaría por permitir que las prácticas se realicen en los propios centros educativos, siguiendo el precedente establecido durante la pandemia de COVID-19.

Según considera CCOO esta alternativa permitiría garantizar la continuidad formativa mientras se resuelve la situación administrativa.

Sin embargo, a día de hoy, no existe ninguna instrucción oficial, ni para el presente curso ni para el próximo y el profesorado y los tutores de FP se encuentran sin directrices que trasladar al alumnado, generando un clima de incertidumbre que afecta especialmente a quienes ya se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad.

Además esta situación se traslada al profesorado de la ESO y Bachillerato, que no saben si orientar a alumnado migrante sin número de la Seguridad Social a la FP.

"Desde el Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturies exigimos respuestas urgentes y soluciones que prioricen al alumnado, garantizando que ningún estudiante quede atrás por motivos administrativos ajenos a su voluntad, volviendo a reiterar la solicitud de reunión urgente con la Delegada del Gobierno en Asturias", concluye CCOO.