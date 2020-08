CCOO denuncia a Emulsa por sancionar a empleadas a las que dice permitió quedar en casa para cuidar familiares

GIJÓN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en Emulsa ha denunciado a esta empresa pública municipal por haber sancionado a trabajadoras con falta muy grave después de permitirles estar en casa por cuidado de personas dependientes, según una nota de prensa.

CCOO, en este sentido, ha tachado de "incomprensible" lo que consideran falta de sensibilidad por parte del presidente de Emulsa, Olmo Ron, ante las situaciones "problemáticas" que se estaban dando en la empresa. Del edil ha lamentado su "desinterés y falta de implicación" en todas las situaciones denunciadas.

El sindicato ha explicado el caso de una mujer que cuidó de su hija discapacitada y dependiente, sin que existiese otra persona para su cuidado en casa ante el cierre del centro donde acude diariamente.

La trabajadora fue sancionada con falta muy grave con días sin empleo y sueldo en los meses de julio y agosto, dejando de percibir más de una nómina salarial. Esta había incluso pidió gastar días de vacaciones y le fueron negados para posteriormente sancionarla.

"Situaciones incomprensibles que deben ser justificadas judicialmente", ha reclamado CCOO, que en los próximo días acudirá al acto de conciliación.

También ha señalado que el pasado mes de julio, CCOO en Emulsa se ha negado a firmar la petición de renovación del distintivo de igualdad nacional en la empresa porque el documento que carecía en varios aspectos de veracidad, según el sindicato, sobre medidas aplicadas.

Entre las discrepancias entre el citado documento y la realidad, según la versión de CCOO, está: promociones internas igualitarias y que todo el personal sabe con antelación lo necesario para promocionar. Algo que ya hay sentencias que confirman que no es así, dice el sindicato.

"Desde CCOO nos preguntamos cómo es posible que a las plantillas se les diga que marchen para su casa y no se les indique si pueden o no pueden disfrutar del permiso por cuidado de dependientes", ha indicado el sindicato. "No entendemos que el personal vaya para su casa y después de cinco meses se sancionen", ha recriminado.