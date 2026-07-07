CCOO denuncia el "oscurantismo" de Educación en las oposiciones a maestros y pide un proceso "transparente"

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OVIEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias ha denunciado este martes el "oscurantismo" de la Consejería de Educación en las oposiciones al cuerpo de maestros y ha reclamado un proceso "transparente".

Tras la publicación de las calificaciones de la primera prueba, de carácter eliminatorio, el sindicato ha alertado en nota de prensa de que "cientos de aspirantes" de los más de 6.000 inscritos han quedado excluidos del proceso sin disponer de mecanismos reales para conocer cómo ha sido evaluado su examen ni defender sus derechos antes de que finalice la oposición.

El proceso, han lamentado, es "poco garantista" al "dejar en la indefensión a cientos de aspirantes", por lo que CCOO ha reclamado la publicación íntegra de las calificaciones en Educastur y un procedimiento de revisión efectivo antes de que concluya el proceso selectivo.

CCOO ha recordado que durante la negociación de la convocatoria ya advirtió de esta situación y propuso establecer un procedimiento que permitiera revisar la primera prueba y presentar alegaciones antes de la continuación del proceso selectivo. Sin embargo, han lamentado, la Consejería rechazó esta propuesta.

La organización sindical ha asegurado que las personas aspirantes eliminadas únicamente pueden presentar alegaciones una vez concluido todo el procedimiento selectivo. "En la práctica, esto significa que deben reclamar sin haber podido acceder previamente a una revisión efectiva de su examen".

Al tratarse de una prueba eliminatoria, explican, una eventual estimación de las reclamaciones cuando el proceso ya haya finalizado obligaría a retrotraer actuaciones y reabrir parte de la oposición para permitir la realización de la segunda prueba por parte de las personas afectadas, "una situación que podría evitarse con un sistema de revisión previo, transparente y garantista".