CCOO Enseñanza alerta de "calor extremo" en las aulas asturianas

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OVIEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) Asturias ha alertado este lunes de la existencia de situaciones de "calor extremo" que se están dando en "numerosos centros educativos". A juicio del sindicato, esta situación está provocada por "el incumplimiento de las directivas de eficiencia energética en los edificios públicos".

En una nota de prensa, CCOO de Enseñanza ha asegurado que el alumnado y el profesorado "están soportando temperaturas insoportables". "Muchos centros educativos públicos se han convertido en auténticos "hornos" debido al deficiente estado de sus infraestructuras", han asegurado.

La organización sindical ha criticado que la red pública educativa "continúe funcionando en edificios con graves carencias de aislamiento térmico, ventilación y climatización", pese a las obligaciones "marcadas por la normativa europea en materia de eficiencia energética y sostenibilidad de los edificios públicos".

El sindicato ha advertido además de las consecuencias que estas condiciones tienen tanto sobre la salud laboral del profesorado y del personal educativo como sobre el bienestar y la capacidad de aprendizaje del alumnado.

El sindicato reclama la aprobación de un protocolo autonómico de actuación ante episodios meteorológicos extremos que establezca medidas claras para proteger a la comunidad educativa, incluyendo la adaptación de horarios y actividades, así como la suspensión de la actividad lectiva presencial "cuando las condiciones térmicas hagan imposible garantizar unas condiciones adecuadas en las aulas".