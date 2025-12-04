CCOO de Enseñanza celebra que Educación modifique la plantilla orgánica y aumente plazas en las oposiciones de 2026

Archivo - Consejería de Educación del Principado de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias ha celebrado este jueves los "avances decisivos" alcanzados en la negociación de la Oferta de Empleo Público (OEP) docente para el Principado, tras lograr de la Administración la modificación de la plantilla orgánica y aumente las plazas en las oposiciones de 2026.

En un comunicado, CCOO de Enseñanza ha celebrado que el departamento dirigido por Eva Ledo haya "rectificado su planteamiento inicial" y responda ahora "a las necesidades reales del sistema educativo asturiano".

En una reunión anterior, recuerda el sindicato, la Consejería de Educación había planteado una propuesta que CCOO calificó de "insuficiente y regresiva". Esta consistía en reservar las 232 plazas generadas en el ejercicio actual para el cuerpo de maestros, posponiendo su convocatoria hasta 2028, y limitar la próxima oposición a únicamente 324 plazas procedentes de la OEP de 2024.

La Consejería alegaba, para justificar esa limitación, que la plantilla orgánica de los centros solo reflejaba alrededor de 250 vacantes para maestros. "Desde CCOO Enseñanza Asturias rebatimos con contundencia este argumento, demostrando que dicha plantilla está desactualizada y presenta un desfase de más de 2.500 plazas respecto a las necesidades reales de los centros educativos, fruto de años de falta de actualización y de las nuevas demandas del sistema", han señalado.

Entre los compromisos alcanzados el sindicato destaca la revisión de la plantilla orgánica, el incremento de plazas, un calendario "claro" y la garantía de la convocatoria de plazas en todas las especialidades del cuerpo de maestros hasta 556 plazas.