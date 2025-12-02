CCOO Enseñanza exige el cese del equipo directivo del IES Roces

OVIEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Enseñanza Asturias ha emitido este martes una nota de prensa en la que exige el cese del equipo directivo del IES Roces, en Gijón, tras el "rechazo frontal" del claustro a su proyecto educativo. Según el sindicato se ha producido una nueva reunión bilateral de trabajo entre la Dirección General de Personal Docente del Principado de Asturias y representantes de CCCO para abordar, entre otros asuntos, la "crítica situación" que atraviesa el IES Roces de Gijón.

En dicha reunión, CCOO ha exigido formalmente la destitución inmediata del equipo directivo del centro como paso indispensable para restablecer un clima laboral y educativo "sano y productivo".

Según la organización, el IES Roces arrastra un "conflicto permanente" desde hace siete años y una situación "anómala y gravemente perjudicial para la comunidad educativa".

Han explicado que la "gravedad" del clima en el centro fue puesta de manifiesto el pasado curso, cuando el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales "se vio obligado a realizar un informe de riesgos psicosociales ante la evidencia de un entorno de trabajo tóxico".

CCOO afirma que la petición de cese se produce tras un nuevo episodio que demuestra la "pérdida total de confianza y apoyo por parte del profesorado". Así, explican que la semana pasada, el equipo directivo convocó un claustro extraordinario para someter a votación la continuidad del Proyecto Educativo del Centro. "Este hecho es especialmente relevante porque, solo unos días antes, en el Comité de Salud Laboral de la Consejería, la misma dirección había asegurado contar con el respaldo del 90% de la plantilla. El resultado de la votación en el claustro fue un rechazo mayoritario al proyecto presentado por la dirección", indican.

El profesorado, de manera democrática, apoyó la NO continuidad del mismo, desmintiendo rotundamente las declaraciones previas del equipo directivo y dejando clara su falta de apoyo y liderazgo efectivo.

CCOO Enseñanza Asturias considera que la Consejería de Educación no puede seguir permitiendo la "degradación continuada" de un centro público. "La estabilidad del profesorado, el bienestar del alumnado y la calidad de la enseñanza están seriamente comprometidos. La Administración educativa tiene la responsabilidad y la obligación de intervenir para garantizar el derecho a una educación en un entorno adecuado", insisten.