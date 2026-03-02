CCOO de Enseñanza pide una reunión con Delegación del Gobierno para hablar del alumnado de FP inmigrante sin papeles

Archivo - Trabajadores inmigrantes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enseñanza de CCOO de Asturias ha solicitado formalmente una reunión urgente con la Delegación del Gobierno en Asturias ante la "grave problemática" que afecta en estos momentos al alumnado inmigrante que no cuenta con permiso de residencia en España matriculado en Ciclos de Formación Profesional.

Sostiene que en diversos centros educativos se está detectando que este alumnado no puede realizar las estancias formativas en empresas al no disponer de número de la Seguridad Social, requisito imprescindible que se deriva del Real Decreto 2/2023. Para CCOO, esta circunstancia, los sitúa en "una posición de vulnerabilidad y clara desigualdad respecto al resto de sus compañeros y compañeras".

El sindicato asfirma que la imposibilidad de completar estas prácticas repercute directamente en el alumnado más vulnerable, "además de generar una enorme incertidumbre y preocupación, tanto entre el propio alumnado afectado como entre el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa asturiana, que se ven sin herramientas claras para ofrecer una solución".

Desde CCOO de Enseñanza consideran imprescindible establecer mecanismos urgentes y concretos que permitan regularizar o habilitar alternativas que garanticen el desarrollo formativo de este alumnado, evitando así situaciones de exclusión educativa y social, "algo que ya transmitimos a la dirección general responsable de la Formación Profesional hace más de tres meses, sin que tengamos noticias de las gestiones realizadas en ese sentido".

Destacan que este hecho se suma a otras problemáticas que se vienen arrastrando desde principios de curso derivados de la implantación de la nueva Ley de Formación Profesional en Asturias, cuya puesta en funcionamiento está generando disfunciones en la organización de los centros y en la gestión de las prácticas, "ha dado lugar a un amplio malestar entre el profesorado ante la falta de instrucciones claras y de recursos".

Por todo ello, el sindicato de enseñanza de CCOO de Asturias reclama a la Delegación del Gobierno y a la Consejería de Educación respuestas inmediatas y coordinadas, y reafirma su compromiso con la defensa de todo el alumnado independientemente de su lugar de origen, motivo por el que el pasado viernes 27 de febrero se realizó la petición de reunión urgente a la Delegación.