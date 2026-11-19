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OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Enseñanza de Asturias ha emitido este jueves una nota de prensa tras la reunión de la Junta de Personal Docente no Universitario con la consejera de Educación, Eva Ledo. Desde la organización han valorado la disposición de la Consejería a iniciar la negociación para implantar un permiso parcialmente retribuido, conocido como año sabático, para el profesorado asturiano.

Según CCOO, se trata de una "reivindicación histórica" que, después de muchos años de reclamaciones, podría comenzar por fin a hacerse realidad. "Asturias continúa sin contar con una medida de estas características, implantada desde hace años en otras comunidades autónomas", han explicado.

El permiso consiste en descontar un 20% de la nómina al interesado durante cuatro años permitiéndole disfrutar de un permiso parcialmente retribuido (al 80%) durante el quinto año.

Según ha informado CCOO, otro de los asuntos abordados en la reunión ha sido la regulación de las actividades complementarias y extraescolares.

La Consejería habría señalado que parte de las reivindicaciones planteadas ya se han incorporado a la circular de inicio de curso y que se incluirán nuevas cuestiones en el decreto de funcionamiento de los centros, actualmente en fase de borrador, según CCOO.

"Consideramos fundamental avanzar hacia una regulación clara que aporte seguridad al profesorado en aspectos como la participación, las responsabilidades, las compensaciones y las condiciones en las que se desarrollan estas actividades", han señalado.

En cuanto al profesorado itinerante, CCOO ha dicho que la Consejería habría manifestado su disposición a iniciar una negociación para modificar el acuerdo vigente. Se pretende abordar su actualización para incorporar nuevos colectivos y centros, así como revisar las cuantías económicas asociadas a los desplazamientos.

La reunión también habría servido para abordar otras reivindicaciones presentadas por la Junta de Personal Docente, entre ellas en reconocimiento retributivo al profesorado de Enseñanzas Artísticas.

"Desde CCOO Enseñanza valoramos que se abran vías de negociación en cuestiones que llevan años formando parte de las demandas del profesorado", han explicado desde la organización. "Estaremos vigilantes para que los compromisos adquiridos no se queden en meras declaraciones de intenciones y se traduzcan en negociaciones reales, plazos concretos y mejoras efectivas para el conjunto del profesorado asturiano", han advertido desde el sindicato.