CCOO exige a Educación que actúe ante retrasos en la protección por riesgo durante el embarazo

Archivo - Consejería de Educación de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha emitido este jueves una nota de prensa en la que exige una intervención inmediata de la Consejería de Educación del Gobierno asturiano ante retrasos en la protección por riesgo durante el embarazo. La organización pone el acento especialmente en la situación de las trabajadoras interinas.

Según CCOO, docentes embarazadas estarían superando la semana 37 de gestación trabajando en puestos que presentan riesgos para su salud, debido a los retrasos que se estarían produciendo en la evaluación y reconocimiento de la situación de riesgo durante el embarazo.

CCOO ha explicado que la denuncia fue trasladada este miércoles, 23 de septiembre, por CCOO en las reuniones de los Comités de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Educación, que continúan celebrándose durante este jueves.

Entre las situaciones detectadas, afirman desde CCOO, se encuentran puestos en los que las docentes trabajan con alumnado con necesidades educativas especiales y trastornos graves de conducta, pudiendo estar expuestas a episodios de agresividad física u otras situaciones incompatibles con una adecuada protección de la salud durante el embarazo.

CCOO considera especialmente grave la situación de las trabajadoras interinas y señalan que cuando una docente cambia de centro educativo, la mutua no está aceptando en determinados casos el informe de evaluación de riesgos realizado durante el curso anterior, al entender que el cambio de destino exige una nueva evaluación.

"Esto está provocando que, con apenas unas semanas transcurridas desde el comienzo del curso, ya se hayan detectado dos casos de trabajadoras interinas que se han visto obligadas a continuar trabajando más allá de la semana 37 de embarazo. Uno de estos casos corresponde a una trabajadora de un centro de educación especial, donde las características del alumnado pueden situarla en una situación clara de riesgo para su salud", afirman.

Para CCOO, el cambio de centro de una trabajadora interina no puede convertirse en un obstáculo para garantizar su derecho a la protección de la salud durante el embarazo.

Si las condiciones del puesto presentan riesgos, estos deben ser evaluados y las medidas preventivas adoptadas con la máxima celeridad. El sindicato alerta que la exigencia de nuevos informes por parte de la mutua está provocando retrasos en el acceso a la prestación. CCOO considera que no puede utilizarse la necesidad de una nueva evaluación como mecanismo para alargar los plazos y retrasar la protección de las trabajadoras.

"La protección de la maternidad frente a los riesgos laborales es un derecho y debe aplicarse con independencia de la situación administrativa de la trabajadora", insisten desde CCOO.