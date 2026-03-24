CCOO exige a Empleo aclarar futuro de las bolsas de interinos en escuelas infantiles de Asturias

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OVIEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Asturias ha solicitado una reunión "urgente" con el responsable de Empleo Público del Principado de Asturias ante la "incertidumbre" que genera la renovación de las listas de interinidad en las escuelas infantiles.

En una nota de prensa, el sindicato ha explicado que estas listas son el instrumento mediante el cual se realizan sustituciones y se cubren vacantes en las escuelas infantiles, garantizando la continuidad del servicio público y el funcionamiento ordinario de los centros. Sin embargo, la normativa vigente establece que, cuando una lista ordinaria se agota, se procede a la convocatoria de una bolsa extraordinaria de interinidades destinada a nuevo personal.

En este contexto, las trabajadoras que ya forman parte de la lista ordinaria no pueden inscribirse en esa bolsa extraordinaria, ya que ya figuran en un listado previo. Según CCOO, esta limitación, unida a la previsión de un nuevo proceso selectivo en fechas próximas, "podría generar una situación claramente injusta y contradictoria".

El sindicato advierte de que, con la renovación de la lista ordinaria tras la celebración de una nueva oposición, la lista anterior queda automáticamente eliminada y sustituida por la nueva. Para formar parte de esa nueva lista ordinaria, la normativa exige haber aprobado el proceso selectivo.

La delegada de CCOO en la red de escuelas infantiles de 0 a 3, Tania Alonso, ha explicado que la regulación permite introducir mecanismos de flexibilización que posibiliten la permanencia en la lista con una calificación inferior al aprobado. Por otro lado, desde CCOO se alerta de que, de no adoptarse medidas correctoras, puede producirse "una paradoja administrativa" con trabajadoras que actualmente están prestando servicio, con experiencia acreditada en el sistema público de educación infantil, que podrían quedar fuera tanto de la bolsa extraordinaria -por no poder inscribirse en ella- como de la futura lista ordinaria -si no alcanzan la nota mínima exigida-.

Ante esta situación, CCOO plantea permitir la incorporación de las trabajadoras actuales a la bolsa extraordinaria de interinidades, garantizar la permanencia en la futura lista ordinaria, y establecer un régimen transitorio que asegure la continuidad laboral de las profesionales que actualmente prestan servicio en el sistema.