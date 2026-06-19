CCOO exige más seguridad y prevención tras un incendio registrado en la depuradora de Maqua

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) ha emitido una nota de prensa en la que manifiesta su preocupación ante el suceso ocurrido este jueves en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Maqua, en Avilés. El sindicato exige más seguridad y prevención.

Según la organización, se habría producido un incendio en un incidente que "no puede tratarse como un hecho aislado ni como una mera contingencia técnica".

Han insistido en que la seguridad en centros de trabajo de estas características exige "planificación real, inversiones suficientes, mantenimiento preventivo, evaluación continua de riesgos y protocolos eficaces de intervención y coordinación, especialmente en infraestructuras que ya habían sido objeto de actuaciones públicas justificadas por razones de seguridad y deterioro".

Indica CCOO que la responsabilidad en materia de seguridad y salud laboral corresponde de forma clara a la empresa Facsa y a las administraciones u organismos competentes sobre la instalación.

Por ello, exigen que el Consorcio de Aguas y la empresa Facsa asuman todas sus obligaciones, esclarezcan con transparencia lo sucedido, determinen las causas del incidente, evalúen si existían riesgos previsibles y adopten de inmediato todas las medidas correctoras necesarias para evitar que hechos así vuelvan a repetirse.

También se reclama que se informe con claridad sobre las condiciones en las que desarrollan su trabajo las plantillas del sector, los medios materiales realmente disponibles, los planes de emergencia operativos, la formación preventiva impartida y el estado de conservación de los equipos e instalaciones.

"Hablar de seguridad no puede limitarse a reaccionar cuando ocurre un incidente; la seguridad se garantiza antes, con prevención, recursos, organización y participación efectiva de las personas trabajadoras y de su representación legal", insisten desde CCOO.