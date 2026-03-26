CCOO exige subidas salariales de hasta el 7% por el incremento de precios derivado de la guerra

El secretario general de CCOO, Unái Sordo, participa en la asamblea de CCOO en Asturias 'De las respuestas a la acción'. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unái Sordo, ha anunciado este jueves que el sindicato lanzará una ofensiva para exigir subidas salariales de hasta el 7% para los trabajadores españoles ante el incremento de los precios que ya se está produciendo como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

En unas declaraciones a los medios tras participar en la asamblea de CCOO en Asturias 'De las respuestas a la acción', Sordo ha asegurado que esta propuesta "tiene todo el sentido" ante el incremento del IPC que se va a producir en las próximas semanas en el conjunto de la cesta de la compra, además de las subidas ya existentes en los carburantes.

"No puede ser, como ocurrió después de la guerra de Ucrania, que el coste del incremento de los precios se distribuya de una forma tan desigual y tan injusta", ha remarcado, explicando que entonces la subida de los sueldos fue mucho inferior a la subida de precios, mientras que "las empresas mantuvieron e incluso mejoraron sus márgenes empresariales".