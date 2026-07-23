CCOO de Industria urge a analizar el desarrollo de las inversiones para garantizar el empleo en las comarcas mineras

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OVIEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Industria ha urgido a analizar en profundidad el desarrollo de las inversiones para garantizar el empleo y el futuro de los territorios afectados por el cierre de la minería energética del carbón. El sindicato ha reclamado identificar "las dificultades que están ralentizando los proyectos de transición justa para poner en marcha mecanismos que permitan convertir los fondos en soluciones reales para las personas trabajadoras y los territorios afectados por el cierre de la minería energética del carbón".

Esta reclamación ha tenido lugar durante la 17ª reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027, en la que se han analizado los datos actualizados a 31 de diciembre de 2025 sobre el grado de ejecución de las distintas medidas contempladas.

Según ha informado el sindicato a través de una nota de prensa, durante el encuentro se ha realizado un balance del plan social, la bolsa de empleo, las restauraciones ambientales, los proyectos empresariales, las infraestructuras, los proyectos energéticos, el Plan de Acción Urgente, los concursos de nudos de transición justa y la formación dentro del Fondo de Transición Justa.

En relación con la bolsa de empleo, figuran inscritas 310 personas, de las que 243 se encuentran trabajando, 40 permanecen desempleadas y de 27 no se dispone de información actualizada. Sobre las actuaciones de restauración ambiental, el 81% de las personas participantes han sido contratadas, aunque únicamente el 15% ha obtenido un contrato indefinido, mientras que un 29% no ha manifestado interés en continuar en estos programas.

Ante estos datos, CCOO de Industria ha advertido de que durante 2026 la mayor parte de las restauraciones ya habrán finalizado y que muchos de los proyectos empresariales previstos todavía no están operativos. Por ello, el sindicato ha anunciado que solicitará una revisión de la situación de estas personas trabajadoras con el fin de impulsar nuevas acciones formativas que faciliten su incorporación a los proyectos industriales y empresariales que se implanten en las distintas comarcas mineras.

ESTADO DE LAS INVERSIONES

En el transcurso de la comisión también se han analizado los principales programas de inversión en marcha. En cuanto a los proyectos empresariales, se han contabilizado 336 proyectos, con un volumen de ayudas de 53,6 millones de euros. Por su parte, el Fondo de Transición Justa ha financiado 85 proyectos con 24,4 millones de euros. En conjunto, 280 proyectos permanecen en ejecución, con una previsión de creación de 1.299 puestos de trabajo.

En materia energética, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha impulsado 78 proyectos, con una inversión de 1.179 millones de euros, de los que 73 continúan actualmente vigentes. Respecto a las infraestructuras, se han suscrito 104 convenios de colaboración correspondientes a dos convocatorias, con una financiación total de 65,6 millones de euros distribuidos entre 70 proyectos.

Desde la organización sindical han insistido en que "los próximos 18 meses serán decisivos para que los proyectos en ejecución o pendientes de implantación se conviertan en una realidad capaz de generar empleo estable y actividad económica".