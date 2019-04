CCOO llama a votar el domingo "de manera masiva" por opciones de izquierdas que "garanticen la calidad de vida"

Publicado 25/04/2019 12:39:58 CET

OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha llamado este jueves a votar en las Elecciones Generales del 28 de abril "de manera masiva" por opciones de izquierdas que "garanticen la calidad de vida".

Tras mantener una reunión con el número dos de la candidatura Unidas Podemos (UP) por Asturias al Congreso, Juan Ponte, Zapico ha señalado que es "urgente" poner en marcha políticas que generen "empleo de calidad y estable", para lo que considera necesario apoyar a partidos que reviertan la reforma laboral, como UP.

Asimismo, ha abogado por mejorar las comunicaciones mediante la puesta en marcha de la Variante de Pajares y mejorar la red de cercanías para garantizar una "movilidad sostenida" y luchar contra el problema demográfico.

Por su parte, Juan Ponte ha asegurado que la de hoy ha sido una reunión "muy satisfactoria" que demuestra la coincidencia con CCOO y la sintonía "en políticas fundamentales".

En materia de empleo, ha explicado UP quiere revertir la reforma laboral, una reforma que el PSOE "no quiere" acometer si no la acepta la patronal de los empresarios. "Unidas Podemos quiere derogar la reforma se ponga como se ponga la patronal, porque no puede tener derecho de veto", ha aseverado.

En materia energética, Ponte ha abogado por una transición energética que sea "fuente de oportunidades" y no suponga el desmantelamiento de la industria.

El candidato de Unidas Podemos ha mostrado asimismo la coincidencia con el sindicato en la necesidad de mejorar los servicios públicos para mejorar la calidad de vida. "Para ello hace falta una fiscalidad verdaderamente progresiva en la que los que más tienen paguen más", ha añadido.