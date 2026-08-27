CCOO no firma el nuevo convenio de transporte de mercancías tras recibir el texto definitivo 24 horas antes

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OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO no ha suscrito el nuevo Convenio Colectivo del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera, Logística y Aparcamientos del Principado de Asturias, que fue aprobado y firmado por mayoría por UGT, Asetra-CETM Asturias y Cesintra en la reunión celebrada el pasado 25 de agosto.

Según ha informado el sindicato, su representación había recibido el texto íntegro y definitivo menos de 24 horas antes de la reunión. Ante ese margen de tiempo, el sindicato solicitó formalmente entre tres y cinco días hábiles para estudiar la redacción final y realizar las consultas correspondientes con sus órganos de representación y su asesoría jurídica. La petición de aplazamiento no habría sido aceptada por el resto de organizaciones.

La organización sindical aclara que su posición en la reunión no fue rechazar el convenio de antemano, sino solicitar tiempo para poder analizar el texto definitivo antes de asumir su contenido. El sindicato sostiene que conocer los acuerdos alcanzados durante el proceso negociador no sustituye la necesidad de revisar la redacción final que se presenta para su firma, y que un convenio colectivo debe comprobarse en su integridad antes de que una representación sindical decida suscribirlo.

El coordinador del Sector de Carreteras de CCOO, José Francisco Braña, ha señalado que menos de 24 horas no es un plazo razonable para revisar un convenio que va a regular durante años las condiciones de miles de personas trabajadoras. "CCOO no iba a firmar un texto que no había podido comprobar íntegramente", ha manifestado.

En todo caso, el sindicato continuará analizando el contenido del convenio ya firmado y sus consecuencias para las personas trabajadoras del sector.