CCOO pide un pacto de estado por la demografía

Publicado 10/10/2018 18:45:22 CET

OVIEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico, ha señalado este miércoles la "extrema necesidad" de un pacto de estado por la demografía, con todas las fuerzas políticas "remando en la misma dirección y olvidando intereses partidistas".

Zapico, a través de una nota de prensa, ha dicho que no hace falta que el INE advierta que Asturias va a ser un "desierto poblacional", porque no es un problema nuevo. "El envejecimiento de la población y la juventud emigrando en busca de un futuro laboral que Asturias le niega, son temas que no pasan desapercibidos para CCOO", ha dicho.

Ha dicho que Asturias es la región con menos jóvenes menores de 30 años y ha señalado la necesidad de retener el talento y lograr que las personas se queden y se asienten en la región.

Las razones de la baja natalidad son dificultades de la juventud para emprender una vida autónoma, falta de independencia económica, un panorama laboral nada bueno, pocas políticas de conciliación y una escasa red familiar de apoyo para el cuidado de los pequeños", ha añadido el secretario general de CCOO de Asturias.

"Es de extrema urgencia un verdadero pacto de Estado por la demografía, con todas las fuerzas remando en la misma dirección, olvidando sus intereses partidistas", ha dicho. Para CCOO es necesario un compromiso político y económico que "deje atrás el regate electoral y permita generar actividad económica y empleo con derechos con unos fuertes servicios públicos, dado el envejecimiento regional".

Zapico ha instado a las empresas a que faciliten la conciliación y lograr la corresponsabilidad, porque es algo que considera fundamental para fomentar la natalidad.