CCOO y Podemos escenifican un frente común en defensa de la vivienda, la industria y los derechos laborales

La coordinadora interina de Podemos Asturies, Olaya Suárez, y el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias y la nueva dirección de Podemos Asturies se reúnen este jueves para escenificar un frente común en defensa de la vivienda, la industria y los derechos laborales, con el objetivo de reforzar la interlocución entre ambas organizaciones ante los principales retos sociales y económicos de la comunidad.

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha explicado que la reunión se planea para abordar cuestiones como la vivienda, la salud laboral, las infraestructuras, la reducción de la jornada laboral o la mejora de los salarios.

En este sentido, ha insistido en que la situación del acceso a la vivienda "ya es dramática para miles de familias" y ha defendido la necesidad de destinar más recursos públicos, ampliar el parque de vivienda pública de alquiler social y limitar la especulación.

Zapico también ha cargado contra el "mal llamado absentismo", al considerar que el problema radica en la salud laboral y en el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en numerosos centros de trabajo.

SINTONÍA ENTRE CCOO Y PODEMOS

Por su parte, la coordinadora interina de Podemos Asturies, Olaya Suárez, ha explicado que uno de los objetivos de la nueva dirección de Podemos es reforzar las relaciones con las organizaciones sindicales y sociales, motivo por el que el primer encuentro de esta nueva etapa es con CCOO.

La dirigente ha defendido la necesidad de seguir ampliando los derechos laborales, sociales y ambientales y ha criticado los discursos que, a su juicio, cuestionan las bajas laborales o los derechos de los trabajadores. Junto a esto, ha apostado por impulsar la industria como motor económico de Asturias frente a un modelo basado en el turismo y ha reclamado la aprobación de la futura Ley de Vivienda de Asturias, un aumento del parque público de alquiler asequible y la declaración de zonas tensionadas para contener el precio de los alquileres.

Ambas organizaciones han coincidido además en su rechazo a la implantación de universidades privadas en Asturias y han defendido mantener una colaboración estable para coordinar posiciones en materia laboral y social tanto en las instituciones como en la calle.