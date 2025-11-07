CCOO, preocupado por la situación del Horno Alto A de ArcelorMittal, el único en funcionamiento en Gijón

GIJÓN, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización sindical CCOO ha expresado este viernes su preocupación por la situación del Horno Alto A de la planta gijonesa de ArcelorMittal, su mantenimiento y lo que supondría cualquier inconveniente "por pequeño que sea".

Así lo han indicado, a través de unas declaraciones recogidas por Europa Press, después de la reunión mantenida entre Relaciones Laborales, Dirección de Hornos Altos, Comité de Fabrica y Secciones Sindicales para abordar la situación del Horno B, en el que se trabaja para tratar de arrancarlo y se ha comunicado que no está, por el momento, prevista una parada en el A.

En la reunión, se les ha comunicado a los sindicatos los trabajos realizados y los inconvenientes acontecidos para el arranque del citado horno, sin llegar a dar posibles fechas o alguna valoración sobre la posibilidad de éxito de las actuaciones.

Unas alternativas que están siendo tomadas de manera consensuada dentro del Grupo y Asturias, y, a las que, a mayores, se incorpora personal de otras instalaciones europeas de la multinacional para colaborar en los trabajos del Horno Alto B.

CCOO, asimismo, ha aprovechado la reunión para elevar su queja, malestar y preocupación por la situación de la plantilla de trabajadores de Hornos Altos, de los que ha remarcado que "están ya al límite por los trabajos que se están desempeñando de manera continua y reiterada y en ocasiones precarias".

Han advertido, a este respecto, que esto puede derivar en un aumento de absentismo ligado a las condiciones de trabajo, con el problema añadido de la repercusión en todos los puntos de la instalación.

"Seguimos reclamando contrataciones ante esta situación y por los problemas que podamos tener tanto de manera extraordinaria como a corto medio plazo", han reclamado.

Al tiempo, han remarcado que la situación afecta no solo a los trabajadores de ArcelorMittal, sino que también ha implicado el recorte de jornadas de trabajo de las empresas auxiliares.

Han señalado, eso sí, que desde la empresa se les ha indicado que si bien no pueden valorar todavía las causas, esperan que el Horno B vaya a ser recuperado para arrancar "a la mayor brevedad pase lo que pase". Está previsto, asimismo, que los sindicatos sean convocados de nuevo la próxima semana.